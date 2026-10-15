Праздничные огоньки и маслопиво: в Лондоне к Рождеству откроют официальный магазин по "Гарри Поттеру"

В самом центре Лондона на Оксфорд-стрит откроют тематический официальный магазин по Вселенной Гарри Поттера. На локации будут тематические развлечения, фотозоны, а также специально к Рождеству подготовили сказочную праздничную иллюминацию.

Флагман в центре Лондона

Новый магазин по легендарной Вселенной будет находиться в самом центре английской столицы, на Оксфорд-стрит, 134-140. Магазин будет занимать 21 тыс. кв. футов (около 1,9 тыс. кв. метров) и будет иметь два этажа. Открытие запланировано на 4 ноября.

Дизайн магазина вдохновлен локацией из фильма – аллеей Диагон и содержит узнаваемые локации, детали и фотозоны. В частности, есть дракон Украинский железопуз, возвышающийся над районом волшебного банка Гринготс и полноразмерная версия трехэтажного Рыцарского автобуса. Освежиться и отведать вкусные напитки и блюда можно в зоне паба "Дырявый котел".

Что касается сувениров, то в магазине ассортимент будет на любой вкус: волшебные палочки, фигурки Funko Pop, одежда, аксессуары, канцелярия и многое другое.

Магазин по Вселенной Гарри Поттера (фото: harrypotter.com)

Праздничная иллюминация

Специально к Рождеству HBO Max и New West End Company разработали тематическую праздничную иллюминацию, развлечения и аттракционы. Точная дата включения праздничного освещения, расписание аттракционов и полная праздничная программа еще не объявлены.

Напомним, что уже в этом году выйдет новый сериал по Вселенной Гарри Поттера. Первая серия первого сезона будет доступна на HBO на Рождество, 25 декабря. Сериал будет содержать 7 сезонов (по одному на каждую книгу из серии), первый сезон расскажет события из первой части – "Гарри Поттер и философский камень".