Стартовали съемки "Служанки 2" из Сидни Суини: что известно о продолжении триллера

Съемки продолжения психологического триллера "Служанка" ( The Housemaid ) официально начались. В актерский состав второй части вошли Сидни Суини, Кирстен Данст, Микеле Морроне, Бриттани Сноу, Стивен Калин и Пол Энтони Келли.

Wave RBC.UA сообщает, что премьера фильма "Служанка 2" ( The Housemaid 2 ) в кинотеатрах запланирована на 17 декабря 2027 года.

О чем будет "Служанка 2"

Сидни Суини снова сыграет главную героиню Милли Калловей, а Микеле Морроне вернется к роли Энцо. Кирстен Данст присоединится к истории в образе Венди Гаррик. Также в фильме снимутся Бриттани Сноу, Стивен Калин и Пол Энтони Келли.

Сидни Суини (кадр из фильма "Служанк​​​​​​а")

Продолжение основано на второй книге писательницы Фриды Мак-Фадден из серии о Милле.

После событий первого фильма героиня получает новую работу в доме состоятельных супругов Гаррик. Однако за внешним благополучием семьи скрывается тревожная тайна.

Милли поручают исполнять домашние обязанности, но есть одно странное условие: она не должна видеть хозяйку дома Венди, которая остается за закрытой дверью. Впоследствии героиня начинает подозревать, что за этим правилом стоит нечто гораздо серьезнее, чем обычная семейная блажь.

Новая работа снова погружает Милли в мир манипуляций, опасных секретов и психологического напряжения. Подробности сюжета экранизации могут отличаться от книги.

Кадр из фильма "Служанк​​​​​​а"

Кто работает над фильмом

Режиссером продолжения снова выступит Пол Фигг, снявший первую часть. Сценарий будет развивать историю Милли, в то же время знакомя зрителей с новыми персонажами.

Возвращение Сидни Суини и Микеле Морроне объединят с появлением Кирстен Данст, известной по фильмам "Человек-паук" и "Меланхолия. Участие актрисы станет одним из заметных дополнений к новому фильму.

Зрителей ожидает продолжение истории, в которой домашняя работа снова становится началом опасного знакомства с чужими тайнами.