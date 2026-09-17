Смеялись так, что не было слышно фильм: чем покорила новая украинская комедия "Родичі"
В киевском кинотеатре "Жовтень" состоялся допремьерный показ новой жизненной комедии Евгения Таллера "Родичі" - истории об одной семье, бабушкин юбилей, имущество под Киевом и очень быстрый переход от праздничного застолья к настоящему семейному полю боя.
Wave RBC.UA побывал на показе и делится первыми впечатлениями от фильма, который выходит в широкий прокат 17 сентября.
Актерский состав, который не утомляет
Первое, что действительно работает в "Родичах", – каст.
Назар Заднепровский, Ирина Мак, Вера Кобзарь, Александр Ярема, Анастасия Иванюк, Елена Узлюк и другие актеры очень органично существуют в этой истории.
И что особенно приятно - здесь нет ощущения, будто перед тобой опять тот же набор лиц, который переходит из одной украинской комедии в другую.
Каждый персонаж имеет свой характер, свою манеру говорить, обижаться, хитрить и сражаться за желаемое.
А вместе они складываются в ту же семью, которую, кажется, каждый хотя бы раз видел за большим праздничным столом.
Кто-то манипулирует. Кто демонстративно молчит. Кто-то помнит старые образы. А кто просто хочет получить свое.
И именно из-за этой узнаваемости фильм очень быстро перестает казаться историей о чужих людях.
В местах фильм просто не был слышен
Это, пожалуй, лучший показатель работы комедии.
В некоторых сценах реплики актеров буквально терялись из-за смеха в зале. И это был не тот вежливый смех, когда зритель понимает, что "здесь должно быть смешно".
Люди действительно не могли сдерживаться.
Работают и бытовые ссоры, и небольшие манипуляции, и абсолютно абсурдные ситуации, которые в то же время кажутся странно знакомыми.
Юмор здесь часто рождается не из отдельной шутки, а из поведения персонажей. С точки зрения. Паузы. Интонация. Реакции человека, уже понявшего, что сейчас начнется очередная семейная катастрофа.
И именно поэтому многие моменты не ощущаются натянутыми.
Семейное кино без лишнего пафоса
Несмотря на все ссоры, борьбу за имущество и интриги, "Родичі" оставляют после себя очень теплое чувство.
Фильм не пытается превратить простую семейную историю в нечто излишне драматическое или "важное". И, может быть, именно поэтому он работает.
Это кино о людях, которые могут ужасно раздражать друг друга, ссориться из-за денег, спорить из-за старых оскорблений, но все равно остаются семьей.
История очень локальна по своему юмору и характеру, но в то же время универсальна.
Потому что родственники, которые собираются за столом и вдруг вспоминают все, что накапливалось годами, - явление далеко не сугубо украинское.
Именно поэтому при просмотре возникает мнение: такие украинские комедии вполне могли бы находить свою аудиторию и на крупных международных стримингах типа Netflix.
Не потому, что фильм пытается быть "международным", а наоборот – потому, что он очень честно рассказывает свою простую и понятную историю.
Кино, после которого просто становится легче
Продюсер и автор идеи Евгений Таллер после показа объяснил, что команда сознательно хотела сделать фильм, который позволит зрителям хотя бы на полтора часа отвлечься от трудных новостей.
"Снимать кино в нынешних условиях — это действительно сложно. Но мы с командой делали всё, что в наших силах, чтобы эти полтора часа позволили людям немного отдохнуть, отвлечься от тяжёлых новостей и просто посмеяться. Благодаря хорошей игре актёров и работе всей съемочной группы у нас получилась очень простая, тёплая и жизненная история", - сказал со сцены Евгений Таллер.
И, пожалуй, именно это после просмотра ощущается больше всего.
"Родичі" не пытаются переизобрести украинскую комедию или поразить сложными сюжетными конструкциями.
Фильм дает то, что и обещает: полтора часа живой, теплой, местами абсурдной семейной истории, над которой зал смеется вместе.
А иногда именно такого кино и не хватает больше.
"Родичі" выходят во всеукраинский прокат 17 сентября.