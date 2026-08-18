Сколько стоил фильм "Кузьма: Страшно веселий" и почему он не оставит равнодушным

Чем особый фильм "Кузьма: Страшно веселий"

Одной из главных особенностей фильма стали уникальные архивные материалы. По словам продюсера Максима Сердюка, команда посмотрела более 400 часов видео и 25 тысяч фотографий, чтобы собрать историю жизни музыканта.

"Что меня больше всего поразило - то, что мы смогли найти очень много архивов. Половину фильма занимает история ранней группы "Скрябін" 90-х. Мы смотрим на полноценное становление Кузьмы, как они репетировали, как занимались какой-нибудь глупостью или, наоборот, были серьезные. И это все очень классно", - отметил он.

Продюсер убежден, что лента способна вызвать у зрителей широкий спектр эмоций - печаль, радость, смех. И после просмотра могу с уверенностью сказать: это действительно так!

"Хотелось бы вдохновить людей, наполнить их энергией Андрея Кузьменко. Ты смотришь этот фильм и понимаешь, что чувствуешь эту жажду жизни. Будто мы понимаем все, какая концовка этого фильма. Но, несмотря на это, есть впечатление, что все будет классно у тебя в жизни, если ты будешь прилагать к этому - если ты будешь прилагать к этому усилия", - поделился он.

Андрей Кузьменко (кадры из фильма)

Сколько стоил фильм "Кузьма: Страшно веселий"

По словам продюсера, создатели не ставили перед собой конкретной планки по кассовым сборам. Их главной целью было не заработать, а создать качественную историю об Андрее.

"Точно как и Кузьма, этот фильм не оставит равнодушным, потому что он о его жизни. Он - как его портрет", - рассказал продюсер.

Для команды достаточно хотя бы выйти в ноль. Сам бюджет фильма составил 150 тысяч долларов.



Что говорят звезды о Кузьме

Посмотреть фильм пришли родные, друзья и коллеги артиста, которые его уважают, помнят и которых вдохновило его творчество.

Трогательно об Андрее высказалась певица Христина Соловий, которая отметила его искренность, прямоту и способность оставаться собой.

"Скрябин был очень смешной, неудобный, острый, прямой и очень свой. Думаю, что основное, чему мы должны научиться у него, - это то, что народная любовь и любая любовь не приобретается ни пиаром, ни красивыми словами, ни удобными, приспособленческими позициями", - сказала она.

Каким помнят Кузьму (кадр из фильма)

Актриса Елена Светлицкая призналась, что для нее Андрей не просто музыкант, а настоящий украинский философ.

"Я обожаю его песню "Люди, як кораблі". Это та песня, которая всегда напоминает о глубине, о том, что нужно быть осторожными с тем, кто рядом с тобой, чтобы этот корабль точно не затонул", - призналась она.

Александр Педан назвал Кузьму классиком украинской музыки.

"Поэтому она вдохновляет и вдохновила многих молодых артистов. Я уверен, что те принципы, которые он исповедовал, снова актуальны, поэтому это очень большая потеря на самом деле", - добавил телеведущий.

Что еще интересного рассказали звезды, смотрите в репортаже на нашем YouTube-канале.