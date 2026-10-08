Скарлетт Йоханссон в центре жуткого расследования: вышел тизер нового "Экзорциста"

В сети появился первый тизер будущего детективного фильма ужасов "Экзорцист: Мученики" (The Exorcist: Martyrs). Wave RBC.UA сообщает, что главную роль в новой ленте исполнила Скарлетт Йоханссон, а режиссером выступил Майк Фленаган.

Детали сюжета

В центре сюжета окажется детектив отдела убийств и мать-одиночка Джули Миллер. Спустя 13 лет после того, как она обезвредила опасного серийного убийцу-сатаниста, героиня принимается за расследование новой серии убийств.

Постепенно она выясняет, что преступления могут быть связаны с событиями из прошлого.

"Экзорцист: Мученики" (фото: скриншот)

Ситуация становится еще более опасной, когда под угрозой оказывается 12-летний сын Джули. Мальчик становится мишенью загадочной демонической силы, а его мать вынуждена противостоять не только неизвестному преступнику, но и сверхъестественному злу.

Создатели обещают радикальное переосмысление истории о одержимости демонами. Первый тизер уже демонстрирует мрачную атмосферу фильма и намекает на соединение уголовного расследования с мистикой.

"Экзорцист: Мученики" (фото: скриншот)

Режиссером и сценаристом фильма стал Майк Фленаган - один из известных современных авторов жанра ужасов. Среди его работ - фильмы "Окулус", "Тишина", "Игра Джеральда", "Доктор Сон", "Жизнь Чака", а также сериалы "Призраки дома на холме", "Призраки имения Блай", "Полночная месса", "Полночный клуб" и "Падение дома Ашеров".

"Экзорцист: Мученики" (фото: скриншот)

Кроме Скарлетт Йоханссон, в фильме сыграли Джон Легуизамо, Саша Калле, Чиветел Эджиофор, Дайан Лейн и Лоренс Фишберн.

"Экзорцист: Мученики" станет новой историей во вселенной культовой франшизы "Экзорцист". Первый тизер уже позволяет оценить жуткую атмосферу ленты и ее детективную составляющую.