Что смотреть в кино: самые громкие премьеры августа, которые нельзя пропустить

"Мотор Сити"

Дата выхода: 6 августа

6 августа Жанр: криминал, триллер, экшн

криминал, триллер, экшн Актеры: Алан Ритчсон Шейлин Вудли

События фильма разворачиваются в Детройте 1970-х, где бывший рейнджер Джон Миллер пытается оставить опасное прошлое позади. Он наконец-то обретает любовь, но счастливое будущее разрушает влиятельный криминальный босс.

Когда Джона несправедливо обвиняют в преступлении и отправляют за решетку, он понимает, что больше не может полагаться на закон. Вырвавшись из ловушки, он начинает свою борьбу против тех, кто лишил его всего самого дорогого.



"Ограбление банка: нестандартный метод"

Дата выхода: 6 августа

6 августа Жанр: криминал, триллер, драма

криминал, триллер, драма Актеры: Эдди Марсан Эанна Хардвик, Мишель Ферли

Лента основана на реальных событиях и рассказывает о величайшем ограблении банка в истории Ирландии, которое произошло в Белфасте в 2004 году. В центре сюжета - двое банковских работников, которые оказываются вовлеченными в преступную схему против собственной воли.

Герои вынуждены выполнить опасный план, ведь на кону стоит безопасность их семей. Им нужно провернуть ограбление так, чтобы настоящие преступники даже не заходили в здание.



"Конец Оук-Стрит"

Дата выхода: 13 августа

13 августа Жанр: фантастика, экшн, триллер

фантастика, экшн, триллер Актеры: Энн Гетевэй Юэн Макгрегор

Обычная улица Оук-Стрит внезапно переносится в неизвестное пространство. Семья Платтов оказывается в незнакомой среде, где привычный мир больше не работает по старым правилам.

Героям приходится объединиться, чтобы найти способ выжить и понять, что произошло с их домом. Теперь будущее зависит от того, насколько крепкими останутся их связи перед лицом неизвестности.



"Только одна ночь"

Дата выхода: 13 августа

13 августа Жанр: романтическая комедия

романтическая комедия Актеры: Моника Барбаро, Каллум Тернер

Романтическая комедия об особой ночи, когда одинокие люди выбирают просто насладиться моментом. Оуэн, недавно переживший разрыв, и Элли, мечтающая о настоящих чувствах, случайно встречаются в большом городе.

Несмотря на мгновенную симпатию, их встреча превращается в ряд недоразумений, неожиданных поворотов и случайных помех. Героям придется пройти разные приключения, чтобы понять, действительно ли они нашли именно то, что давно искали.



"Кузьма: Страшно веселий"

Дата выхода: 13 августа

13 августа Жанр: биографическая документальная драма

Фильм посвящен Андрею Кузьменко - фронтмену группы "Скрябін", музыканту и человеку, который оставил заметный след в украинской культуре.

Лента покажет историю артиста через уникальные архивные материалы, часть которых зрители увидят впервые. Авторы фильма раскрывают не только творческий путь Кузьмы, но и личные перемены, самоиронию и взгляд на жизнь.



"Астрал: За пределами потустороннего мира"

Дата выхода: 20 августа

20 августа Жанр: ужасы, триллер

ужасы, триллер Актеры: Сэм Спруэлл, Лин Шэй, Амелия Ив

Популярная франшиза, уже покорившая зрителей во всем мире, возвращается с новой историей и еще более жуткими событиями. На этот раз сюжет сосредоточен на молодой матери Джемми, которую играет Амелия Ив, и ее дочери.

Женщина живет в доме, где когда-то провела детство, но позже открывает в себе необычную способность проникать в другое измерение. Оказавшись между двумя мирами, она становится мишенью для опасной силы.



"Мятеж"

Дата выхода: 27 августа

27 августа Жанр: боевик, триллер

боевик, триллер Актеры: Джейсон Стейтем, Анабель Уоллис

В центре сюжета - бывший спецназовец Коул Рид, которого внезапно обвиняют в убийстве босса-миллиардера.

Чтобы оправдать себя, герой начинает собственное расследование. Постепенно он понимает, что оказался в центре опасной игры.