Что смотреть в кино: самые громкие премьеры августа, которые нельзя пропустить
В августе зрителей ждут масштабные боевики, напряженные детективные истории, фантастические ленты и украинские премьеры. В этом месяце на большие экраны вернутся известные актеры, а также появятся фильмы, которые уже привлекли киноманов.
Что посмотреть в кино в августе, узнайте в материале Wave RBC.UA.
"Мотор Сити"
- Дата выхода: 6 августа
- Жанр: криминал, триллер, экшн
- Актеры: Алан Ритчсон Шейлин Вудли
События фильма разворачиваются в Детройте 1970-х, где бывший рейнджер Джон Миллер пытается оставить опасное прошлое позади. Он наконец-то обретает любовь, но счастливое будущее разрушает влиятельный криминальный босс.
Когда Джона несправедливо обвиняют в преступлении и отправляют за решетку, он понимает, что больше не может полагаться на закон. Вырвавшись из ловушки, он начинает свою борьбу против тех, кто лишил его всего самого дорогого.
"Ограбление банка: нестандартный метод"
- Дата выхода: 6 августа
- Жанр: криминал, триллер, драма
- Актеры: Эдди Марсан Эанна Хардвик, Мишель Ферли
Лента основана на реальных событиях и рассказывает о величайшем ограблении банка в истории Ирландии, которое произошло в Белфасте в 2004 году. В центре сюжета - двое банковских работников, которые оказываются вовлеченными в преступную схему против собственной воли.
Герои вынуждены выполнить опасный план, ведь на кону стоит безопасность их семей. Им нужно провернуть ограбление так, чтобы настоящие преступники даже не заходили в здание.
"Конец Оук-Стрит"
- Дата выхода: 13 августа
- Жанр: фантастика, экшн, триллер
- Актеры: Энн Гетевэй Юэн Макгрегор
Обычная улица Оук-Стрит внезапно переносится в неизвестное пространство. Семья Платтов оказывается в незнакомой среде, где привычный мир больше не работает по старым правилам.
Героям приходится объединиться, чтобы найти способ выжить и понять, что произошло с их домом. Теперь будущее зависит от того, насколько крепкими останутся их связи перед лицом неизвестности.
"Только одна ночь"
- Дата выхода: 13 августа
- Жанр: романтическая комедия
- Актеры: Моника Барбаро, Каллум Тернер
Романтическая комедия об особой ночи, когда одинокие люди выбирают просто насладиться моментом. Оуэн, недавно переживший разрыв, и Элли, мечтающая о настоящих чувствах, случайно встречаются в большом городе.
Несмотря на мгновенную симпатию, их встреча превращается в ряд недоразумений, неожиданных поворотов и случайных помех. Героям придется пройти разные приключения, чтобы понять, действительно ли они нашли именно то, что давно искали.
"Кузьма: Страшно веселий"
- Дата выхода: 13 августа
- Жанр: биографическая документальная драма
Фильм посвящен Андрею Кузьменко - фронтмену группы "Скрябін", музыканту и человеку, который оставил заметный след в украинской культуре.
Лента покажет историю артиста через уникальные архивные материалы, часть которых зрители увидят впервые. Авторы фильма раскрывают не только творческий путь Кузьмы, но и личные перемены, самоиронию и взгляд на жизнь.
"Астрал: За пределами потустороннего мира"
- Дата выхода: 20 августа
- Жанр: ужасы, триллер
- Актеры: Сэм Спруэлл, Лин Шэй, Амелия Ив
Популярная франшиза, уже покорившая зрителей во всем мире, возвращается с новой историей и еще более жуткими событиями. На этот раз сюжет сосредоточен на молодой матери Джемми, которую играет Амелия Ив, и ее дочери.
Женщина живет в доме, где когда-то провела детство, но позже открывает в себе необычную способность проникать в другое измерение. Оказавшись между двумя мирами, она становится мишенью для опасной силы.
"Мятеж"
- Дата выхода: 27 августа
- Жанр: боевик, триллер
- Актеры: Джейсон Стейтем, Анабель Уоллис
В центре сюжета - бывший спецназовец Коул Рид, которого внезапно обвиняют в убийстве босса-миллиардера.
Чтобы оправдать себя, герой начинает собственное расследование. Постепенно он понимает, что оказался в центре опасной игры.