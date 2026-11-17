Как будет звучать новая версия "Щедрика"

Во время работы над аранжировкой команда стремилась сохранить узнаваемость произведения Николая Леонтовича, но одновременно передать через музыку реалии жизни украинцев во время войны.

Оркестровые партии и хоровое пение объединят два настроения - тревогу и тьму и надежду, которая помогает их преодолеть.

"Наша задача была масштабировать его звучание, добавить новые краски и одновременно передать в музыке атмосферу сегодняшнего дня. То, как "Щедрик" звучит в Украине сегодня, на пятую зиму полномасштабной войны", - рассказал креативный продюсер проекта Герман Ненов.

Герман Ненов о новом звучании "Щедрика" (фото: представители концерта)

Он стремился создать момент, когда вся страна могла бы спеть вместе. Именно поэтому исполнение не ограничится концертной сценой. "Щедрик" будет раздаваться на площадях, в метро, на вокзалах, в учреждениях и украинских посольствах за границей. Так, организаторы хотят объединить украинцев вокруг знакомой мелодии.

Для Phil It работа над композицией стала возможностью вернуться к одному из своих давних музыкальных увлечений - оркестровой музыке. Особое значение для него имеет возможность объединить в одном проекте музыкантов, которые продолжают творить несмотря на войну.

"Мы привнесем в это исполнение наше время, наши сложности, наши мысли и переживания, которые закаляют нас именно сегодня", - сказал он.

Филипп Коляденко (фото: представители концерта)

Где и когда прозвучит обновленный "Щедрик"

Премьерное исполнение состоится 17 декабря на сцене Дворца "Украина" в рамках рождественского благотворительного концерта "Зірка мрій". Целью инициативы является осуществление желаний детей, которые из-за войны войны были вынуждены покинуть свои дома.

На сцене также выступят KAZKA, KOLA, TVORCHI, TARABAROVA, Никита Киселев, Шугар, Наталья Могилевская и alyona alyona. Отдельной частью программы станут сценические иллюзии Дмитрия и Артура Томашевских, известных как Magic Brothers. Их выступления должны перенести зрителей в рождественскую сказку.