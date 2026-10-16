Шаламе, Зендея и новые тайны Арракиса: появились новые кадры из третьей части "Дюны"

Что показали на новых обложках

15 октября Empire представил сразу три обложки, посвященные предстоящей ленте.

На одной из них в центре внимания оказался Пол Атрейдес в исполнении Тимоти Шаламе.

Рядом с ним изображены Чани (Зендея), принцесса Ирулан (Флоренс Пью) и загадочный Скайтейл, сыграемый Робертом Паттинсоном.

Другая обложка сосредоточена на героине Зендее. Ее образ дополняют персонажи Шаламе, Джейсона Момоа и Ани Тейлор-Джой, олицетворяющей Алию Атрейдес.

Третья обложка создана специально для подписчиков журнала. Ее автором стал художник Грег Рут.

Новые промоматериалы акцентируют внимание на изменении отношений между персонажами, борьбе за власть и последствиях решений Пола Атрейдеса.

Специальный выпуск Empire поступит в продажу 22 октября.

Какой будет третья часть "Дюны"

События будущего фильма будут разворачиваться примерно через 17 лет после финала второй части.

Пол Атрейдес уже стал императором, однако его правление обернулось новыми конфликтами.

Герой вынужден столкнуться с последствиями своих решений, политическими заговорами и угрозами для самых близких людей.

В основе сюжета – роман Фрэнка Герберта "Мессия Дюны", который продолжает историю первой книги.

В разговоре с Empire Дени Вильнев подчеркнул, что будущий фильм будет существенно отличаться от предыдущих двух.

По словам постановщика, он стремился сохранить узнаваемую атмосферу франшизы, но одновременно изменить темп повествования и взгляд на знакомых героев.

В свою очередь Тимоти Шаламе описал финальную часть как самостоятельную историю с атмосферой осады, паранойи и изоляции.

А Зендея рассказала, что ее героиня Чани будет переживать сильную эмоциональную боль из-за предательства Пола, которую зрители увидели в конце предыдущего фильма.

Кто сыграет в фильме и когда премьера

В свои роли вернутся Тимоти Шаламе, Зендея, Флоренс Пью, Хавьер Бардем, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин и Джейсон Момоа.

Среди новых участников актерского состава – Роберт Паттинсон, сыграющий одного из ключевых антагонистов.

Также гораздо большую роль получит Аня Тейлор-Джой, впервые кратко появившаяся во второй части саги.

Режиссером снова выступил Дени Вильнев, работавший над сценарием вместе с Брайаном К. Воном. Музыку к фильму написал композитор Ганс Циммер.

Премьера "Дюны: Часть третья" в Северной Америке намечена на 18 декабря 2026 года, а международный прокат начнется с 16 декабря. Для некоторых кинотеатров также предусмотрены ранние показы.

Фильм станет завершением трилогии Вильнева, первые две части которой вышли в 2021 и 2024 годах.