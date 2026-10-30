Сергей Жадан озвучил кота в новом украинском мультфильме

Сергей Жадан в роли кота

Писатель присоединился к команде дубляжа новой украинской анимационной комедии "Наша Файта". Он стал голосом кота Ричарда – сурового и уверенного в себе отца кота Мики, озвученного Алексеем Игнатовским.

"Авторитет должен чувствоваться в голосе, и именно это я услышал в низком, немного хриплом тембре Сергея Жадана. При этом Сергей говорит естественно, без лишней театральности, и умеет после почти монотонной подачи одним ударом или паузой подсветить нужное слово", - рассказывает креативный продюсер проект.

Что известно о мультфильме

"Наша Файта" - это будущий украинский полнометражный мультфильм, над которым работают студии "Animagrad" и "Наша файта". Режиссер ленты Константин Федоров, а креативный продюсер – Антонио Лукич (режиссер фильмов Люксембург, Люксембург и Мои мысли тихие).

Мультфильм создан на базе одноименного закарпатского YouTube-сериала, выходившего в период с 2013 по 2016 годы.

В центре сюжета случайно погибающий 33-летний заправщик Сергей Пунько, однако на небесах получает второй шанс на жизнь. Для этого он должен найти на фронте своего отца, которого он никогда не знал. Поиски приводят его на фронт, где он встречает персонажей, являющихся реальными прототипами из войска. В этом путешествии ему помогает ангел смерти кот Мики, который по характеру является полной противоположностью героя.

Главного героя озвучил Александр Рудинский. Также среди команды дубляжа есть певица Fiинka и стендаперка Лера Мандзюк. Выход ленты в широкий прокат намечен на 2027 год.