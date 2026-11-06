Самурайские бои и тайны: вышел трейлер зрелищного экшна "Кароси"

О чем фильм

События разворачиваются в скором будущем на Мангеттене. В этом мире корпоративные правила и культура компаний настолько оказали влияние на общество, что определяют практически каждый аспект жизни.

После загадочной смерти одного из сотрудников в крупную корпорацию попадает незнакомец. Его цель - раскрыть скрытые механизмы системы, которая за внешней успеваемостью и безупречным имиджем скрывает жестокие порядки.

Постер фильма "Кароси"

Преданность компании превращается в контроль

Первые кадры знакомят зрителей с названием картины, отсылающей к японскому понятию "кароси" - смерти в результате чрезмерной нагрузки на работе.

Эта тема лежит в основе истории о корпоративной культуре, где преданность компании превращается в инструмент контроля. В то же время, создатели обещают не только социальный подтекст, но и масштабные экшн-сцены с элементами самурайского боевого искусства.

Режиссером и автором сценария выступил Такаси Дошер. Продюсером стал Чад Стахелски, известный работой над всеми основными фильмами франшизы "Джон Уик".

Главную роль исполнил Тео Ю, известный по фильму "Прошедшие жизни". Также в картине снялись Синтия Эриво ("Wicked: Чародейка"), Джанкарло Эспозито ("Пуститься берега"), Такехиро Хира ("Сегун"), Изабель Мэй ("1923"), Билл Кэмп ("Презумпция невиновности") и Шо Касамацу ("Токийский вице").