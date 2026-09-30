Рулетка чужой правды: как фильм "Верити" ищет границу между иллюзией и реальностью

Книжная версия "Верити" – это история о случайностях, которые очень быстро перестают казаться случайными. Об одержимости карьерой, человеком, собственной правдой. О слепой вере в то, что именно твоя версия событий верна, даже когда факты настойчиво доказывают обратное. И, конечно, о неизбежности расплаты, когда слишком долго играешь с чужими секретами и слишком сильно доверяешь.

Впрочем, после просмотра ленты, прежде всего, возникает другой вопрос: кому "Верити" не зайдет больше? Тем, кто читал книгу или тем, кто пришел без подготовки?

Для первых большая часть фильма воспринимается как калька из горничной с Амандой Сайфред и Сидни Свини - только с другими именами. Для вторых – как странный эксперимент. Особенно если учесть, что мимика и актерская игра Дакоты Джонсон, ее флирт с героем Джоша Гартнетта и всеобщая манера взаимодействия с ним вызывают флешбеки еще и из "50 оттенков серого".

Выход на территорию триллера: справился ли режиссер?

Здесь особенно интересно, кто взялся за эту историю. Режиссер Майкл Шоуолтер годами работал преимущественно в комедийном и трагикомедийном жанре, а Верити стала для него определенным выходом на территорию триллера.

В Голливуде за ним давно закрепилась репутация режиссера, очень хорошо работающего с актрисами первого эшелона и дающего им простор для больших ролей. Под руководством Шоуолтера Джессика Честейн получила "Оскар" за "Глаза Темми Фэй", а Аманда Сайфред получила "Эмми" за "Выбывшую".

С Энн Гетевей Майкл успел поработать в "Мнении о тебе", поэтому определенная надежда на "Верити" была, тем более, что в фильме задействовали сразу трех актеров, способных сделать из материала больше, чем от них требуют. Но, похоже, на этот раз даже Шоуолтер не смог обуздать сценарий.

Кадр из фильма "Верити" (предоставлено B&H Film Distribution)

Здесь стоит немного защитить роман, но не с позиции "книга лучше". Литературной изысканностью он не отличается, хоть и написан живо. Но некоторые диалоги в фильме умудрились сделать еще проще. Там, где в романе хотя бы остается простор для сомнения или напряжения, на экране выходит почти прямолинейное проговаривание того, что зрителю и так понятно между строчками.

Сюжетные ножницы и измененный финал

Что касается сюжета, то режиссер, похоже, решил немного пожалеть Верити – дал ей двоих детей вместо трех книжных. Казалось бы, пустяк, но это заметно снижает градус трагедии. Не нашлось в фильме места для сюжетной линии с подругой Верити, которая в романе становится важным катализатором событий и помогает раскрыть арки героев Лоуэн и Джереми. В фильме даже нет намека на этот сюжетный твист.

Название

Больше, наверное, жалко финала. В книге после всех событий остается неприятный, но интересный вопрос: где проходит граница между правдой и ложью и что происходит, когда мы этот предел переступаем? Экранизация значительно сужает эту тему, оставляя, прежде всего, триллерную интригу.

К чему же действительно ведет эта история? К тому, что иногда стоит внимательнее слушать собственную жену, чтобы не вляпаться в страшную передрягу!

А если серьезно, "Верити" работает как напоминание о простой и довольно жуткой вещи: никогда не знаешь, насколько глубока кроличья нора за кулисами чужой жизни.