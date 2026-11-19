Что известно о поврежденном доме

Как отметили в заповеднике, дом построили в 1798 году на средства дворянина Леонтия Вишневского. Его отец, Федор Вишневский, в свое время привез в столицу Российской империи Алексея Разумовского.

Несмотря на почтенный возраст, постройка до сих пор выполняет свою первоначальную функцию - в ней живут люди.

На обнародованных фотографиях видны повреждения здания, а также охранная табличка памятника с датой основания.

Самый старый жилой дом Киева (фото: facebook/ДИАЗ "Древний Киев")

По информации заповедника, удар пришелся во двор посольства Нидерландов - примерно в 150 метрах от его офиса.

"Российские варвары нанесли удар в самое сердце ДИАЗ "Стародавний Киев".

Повреждены многочисленные объекты культурного наследия, в том числе старейший жилой дом Киева, который до сих пор используется по своему первоначальному назначению", - отметили в публикации.

Директор заповедника Роман Маленко в Facebook рассказал, что при взрыве находился примерно в 70 метрах от места попадания.

Что известно о российской атаке 19 ноября

Напомним, страна-агрессор в очередной раз атаковала столицу дронами. На этот раз последствия были зафиксированы в четырех районах - Подольском, Деснянском, Оболонском и Голосеевском.

В результате атаки были повреждены окна Владимирского собора, посольство Нидерландов, автомобили, медицинское учреждение и жилой дом. Обломки одного из сбитых беспилотников также обнаружили на территории Министерства иностранных дел Украины.