Россия уничтожила в Киевской области арт-объект известного китайского художника

Что рассказал художник о последствиях российской атаки

Творец опубликовал кадры с инсталляцией и показал поврежденное после обстрела здание, в котором она хранилось.

Артобъект под названием "Три идеально пропорциональных сфер и окрашенные в белый цвет камуфляжные униформы" был размещен в помещении в Бучанском районе на окраине Киева.

Артобъект Ай Вэйвэя (фото: instagram.com/aiww)

По словам автора, здание атаковали двумя баллистическими ракетами в июле этого года.

"Состав, на котором хранилась работа утром 19 июля, был поражен двумя баллистическими ракетами", - отметил художник.

Это произведение создавалось как художественный манифест против глобальных вооруженных противостояний. Его конструкция состоит из соединенных между собой трех сферических форм, которые покрыли окрашенной в белый цвет пиксельной и камуфляжной одеждой.

Через сочетание геометрии и белой палитры Ай Вэйвэй пытался подтолкнуть к размышлениям о войне, мире и идеологическом "отбеливании" насилия.

Что известно о художнике

Ай Вэйвэй родом из Пекина. Он художник, скульптор, фотограф и общественный активист, открыто критиковавший диктатуру и коммунистический режим КНР.

Свою уничтоженную сейчас работу он лично презентовал в Киеве в павильоне культуры на ВДНГ. Выставка продлилась с 14 сентября по 30 ноября 2025 года.