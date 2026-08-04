Россия бьет по книжной отрасли Украины: какие издательства и типографии пострадали этим летом

Какие издательства пострадали от российских атак

В субботу, 1 августа, российские шахеды атаковали автоматизированный логистический центр корпорации RNK-Ranok в Харькове. Произошло возгорание внутри склада. На тушение и ликвидацию атаки понадобились сутки.

Именно здесь хранились книги издательств "Ранок", "Фабула", READBERRY, "Кенгуру", сети книжных магазинов "КнигоЛенд" и других украинских издательств.

По словам гендиректора издательства "Ранок" Виктора Круглова, там были миллионы книг.

"Два ракетных дрона в одно место. То есть это специально спланированная акция по уничтожению учебников и украинских книг", - написал он.



Из-за пожара сеть книжных магазинов "КнигоЛенд" временно приостановила прием онлайн-заказов. Позже работу на сайте возобновили.

"Россия в очередной раз атакует гражданскую инфраструктуру, нанося удары по украинскому книгоизданию и культуре", - отметили они.



В издательстве "Фабула", книги которого также хранились на уничтоженном складе, назвали последствия российской атаки наибольшей потерей книжной инфраструктуры Украины с начала полномасштабной войны.

"Восстанавливать надо миллионы утраченных изданий. Мы потеряли многое. Но не хотим потерять самое главное - возможность и дальше создавать книги для украинских читателей и поддерживать культуру даже тогда, когда враг пытается ее уничтожить" - отметили там.

О значительных потерях сообщила и компания ROZUM, уже 8 лет создающая настольные игры. Российский удар уничтожил арендованный склад с продукцией компании на сумму 25-30 млн гривен.

"За несколько минут мы потеряли более 200 000 настольных игр - все имеющиеся тиражи CATAN, "Вибухових кошенят", "Хто зверху?", "Клубу дилетантів" и многих других", - сообщили в компании.

"Ранок" заявил о рекордных потерях

В результате атаки был уничтожен автоматизированный логистический центр корпорации площадью около 10 тысяч квадратных метров. Этот комплекс был ключевым логистическим узлом, откуда книги ежедневно отправляли в украинские школы, библиотеки, книжные магазины и к читателям.

По предварительным оценкам компании, российский удар уничтожил:

около 8 миллионов книг;

600 тысяч школьных учебников, которые должны были поступить в учебные заведения к 1 сентября;

книжную помощь благотворительного фонда "Ранок-Україна".

Предыдущий размер ущерба оценивается примерно в 1 млрд гривен.

В издательстве подчеркнули, что это самая большая потеря книжной инфраструктуры Украины с начала полномасштабного вторжения.

Атака на типографию "Конві"

Еще одним ударом по отрасли стала российская атака в ночь на 19 июля, во время которой была фактически уничтожена типография "Конві" - одна из трех крупнейших в Украине.

"Видавництво Старого Лева" сообщило, что в результате пожара на складе типографии "Конві" полностью потеряло два уже напечатанных тиража книг.

Среди таких - роман Богдана Коломийчука "Львівський ґамбіт", а также тираж книги Сельмы Лагерльоф "Мемуары ребенка".

Из-за разрушения типографии также перенесли печать книг Ольги Гуцал "Якщо стрибнули, то гребіть", "Хоробрість жити вдвох", а также книги Владимира Кличко и Татьяны Киль "FACE: метод, який долає виклики".

В свою очередь издательство "Книголав" сообщило о потере четырех тиражей, среди которых новинка "Пляжна пастка", а также несколько дополнительных тиражей популярных изданий.

"Россия в очередной раз доказывает, что является страной-террористом, которая целенаправленно уничтожает украинскую культуру, образование и наше наследие. Но мы выстоим. Будем печатать новые книги, поддерживать друг друга и продолжать делать свое дело", - отметили там.

Кроме того, во время той же атаки пострадал офис издательства "Арк.Юей". В компании сообщили, что команда не пострадала, а после ликвидации последствий обстрелов продолжила работу.

Что говорит Минкульт

Министр культуры Татьяна Бережная заявила, что только в течение июля российские атаки уничтожили более 1,5 миллиона экземпляров книг.

По ее словам, в типографии "Конві плюс" было полностью уничтожено около 5 тысяч квадратных метров производственных и складских помещений, еще более 2 тысяч квадратных метров получили значительные повреждения.

Кроме того, было уничтожено печатное оборудование, сгорели более 600 тысяч готовых книг и учебников, еще 350 тысяч экземпляров находились в производстве. Предварительный ущерб типографии оценивается примерно в 110 млн гривен.

Также, по данным Минкульта, из-за атаки 19 июля издательство "Книголав" потеряло состав с 250 тысячами книг, а размер ущерба предварительно составляет около 20 млн гривен.

В то же время молодое издательство Mison Publishing, основанное в конце 2025 года, потеряло весь тираж своей первой книги, офис и специализированное оборудование.

В Министерстве культуры пообещали, что будут работать над поддержкой и восстановлением пострадавшей книжной отрасли.