В Киеве Art Ukraine Gallery по случаю своего десятилетия представит масштабную экспозицию, объединяющую произведения всемирно известных художников и представителей украинской современной артсцены.

Wave RBC.UA сообщает, что среди авторов, чьи работы смогут увидеть посетители - Огюст Роден, Пабло Пикассо, Амедео Модильяни и Жак Липшиц. Также галерея представит свой рейтинг десяти знаковых имен украинского современного искусства.

Где состоится выставка

Юбилейная выставка продлится с 26 ноября 2026 года по 27 февраля 2027-го в киевском пространстве Art Ukraine Gallery на Днепровском спуске, 1.

Центральной частью украинской экспозиции станет проект "Эпоха постмодернизма". Он посвящен художественным изменениям конца 1980-х - начале 1990-х годов и их влиянию на современное украинское искусство.

В рамках выставки галерея представит свой кураторский ТОП-10 художников в трех направлениях: живописи, скульптуре и новым именам.

Экспозиция призвана показать, как развивался украинский художественный язык, какие авторы сохранили свое влияние в последнее десятилетие и кто формирует новое поколение художественной сцены.

Юбилейное открытие и благотворительная инициатива

Официальное празднование десятилетия состоится 25 ноября. Гостей ждет закрытый предпоказ коллекции мирового искусства, презентация украинских художников, а также благотворительная лотерея с ценными призами.

Отдельное внимание во время мероприятия уделят поддержке детей и семей, пострадавших в результате войны. Организаторы объявят результаты сбора донатов, которые посетители галереи передавали на благотворительные нужды и вручат подарки пострадавшим семьям.

Социальное направление остается важнейшей частью деятельности Art Ukraine Gallery. Совместно с Фондом гуманитарного развития Украины галерея поддерживает детей, пострадавших от войны.

Во время посещения выставки желающие также смогут внести добровольный взнос на помощь раненым детям через QR-код фонда.

Десять лет Art Ukraine Gallery

Галерею основала в ноябре 2016 года культурная и общественная деятельница Наталья Заболотная, ранее возглавлявшая Украинский дом и "Мистецький арсенал".

Наталья Заболотная (фото предоставлено организаторами)

Ее имя также связано с проведением первой Киевской международной биеннале современного искусства ARSENALE 2012, развитием фестиваля "Книжный Арсенал" и артпроекта ART KYIV contemporary.

Art Ukraine Gallery продолжила работу с украинским современным искусством, которую Заболотная начала в журнале Art Ukraine в 2007 году. За десять лет здесь прошло немало выставок известных украинских авторов.

Среди них - "Виртуальная мифология" Степана Рябченко, "Сон Гулливера" Арсена Савадова, "Галантная эпоха Просвещения" Александра Ройтбурда, "Рай-Музей" Олега Тистола, Николая Маценко и Романа Минина, "Хлеб войны" Игоря Гайдая, "Неформатная красота" Василия Корчевого и "Деперсонализация" Виктора Сидоренко.

Экспозиция Соломка Юрия (фото предоставлено организаторами)

Картина Ильи Чичкана 2026 (фото предоставлено организаторами)

Илья Чичкан "Unisvin Ukran" 2026 (фото предоставлено организаторами)

Движение Баскии Оксандра Чичкана 2026 года (фото предоставлено организаторами)

В апреле 2023 года галерея возобновила работу в благотворительном формате. Весной 2026 года она открыла новое пространство на Печерских холмах в Киеве, презентовав выставку "Мой Эдем", посвященную скульптуре и графике Александра Сухолита.

Галерея стала способом пережить сложный период

По словам Натальи Заболотной, создание галереи десять лет назад стало для нее способом пережить сложный период после завершения работы в "Художественном арсенале". Впоследствии пространство превратилось в один из заметных художественных институтов страны.

Наталья Заболотная (фото предоставлено организаторами)

Основательница отмечает, что сегодня галерея для нее - не только место знакомства с искусством, но и пространство эмоциональной поддержки, где посетители могут найти утешение, вдохновение и чувство опоры.

Она также подчеркивает важность сохранения украинской культуры и наследия в условиях войны.

Сколько стоят билеты

Art Ukraine Gallery расположена по адресу: Киев, Днепровский спуск, 1. Из панорамных окон пространства открывается вид на Днепр.

После осмотра экспозиции посетители могут посетить ресторан-галерею "Мой Эдем".

Выставка будет работать ежедневно с 09:00 до 20:00, с 26 ноября 2026 года по 27 февраля 2027-го.

Стоимость билетов: