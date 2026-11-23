К десятилетию галерея подготовила масштабную экспозицию, объединяющую мировую классику и современное украинское искусство
В Киеве Art Ukraine Gallery по случаю своего десятилетия представит масштабную экспозицию, объединяющую произведения всемирно известных художников и представителей украинской современной артсцены.
Wave RBC.UA сообщает, что среди авторов, чьи работы смогут увидеть посетители - Огюст Роден, Пабло Пикассо, Амедео Модильяни и Жак Липшиц. Также галерея представит свой рейтинг десяти знаковых имен украинского современного искусства.
Юбилейная выставка продлится с 26 ноября 2026 года по 27 февраля 2027-го в киевском пространстве Art Ukraine Gallery на Днепровском спуске, 1.
Центральной частью украинской экспозиции станет проект "Эпоха постмодернизма". Он посвящен художественным изменениям конца 1980-х - начале 1990-х годов и их влиянию на современное украинское искусство.
В рамках выставки галерея представит свой кураторский ТОП-10 художников в трех направлениях: живописи, скульптуре и новым именам.
Экспозиция призвана показать, как развивался украинский художественный язык, какие авторы сохранили свое влияние в последнее десятилетие и кто формирует новое поколение художественной сцены.
Официальное празднование десятилетия состоится 25 ноября. Гостей ждет закрытый предпоказ коллекции мирового искусства, презентация украинских художников, а также благотворительная лотерея с ценными призами.
Отдельное внимание во время мероприятия уделят поддержке детей и семей, пострадавших в результате войны. Организаторы объявят результаты сбора донатов, которые посетители галереи передавали на благотворительные нужды и вручат подарки пострадавшим семьям.
Социальное направление остается важнейшей частью деятельности Art Ukraine Gallery. Совместно с Фондом гуманитарного развития Украины галерея поддерживает детей, пострадавших от войны.
Во время посещения выставки желающие также смогут внести добровольный взнос на помощь раненым детям через QR-код фонда.
Галерею основала в ноябре 2016 года культурная и общественная деятельница Наталья Заболотная, ранее возглавлявшая Украинский дом и "Мистецький арсенал".
Ее имя также связано с проведением первой Киевской международной биеннале современного искусства ARSENALE 2012, развитием фестиваля "Книжный Арсенал" и артпроекта ART KYIV contemporary.
Art Ukraine Gallery продолжила работу с украинским современным искусством, которую Заболотная начала в журнале Art Ukraine в 2007 году. За десять лет здесь прошло немало выставок известных украинских авторов.
Среди них - "Виртуальная мифология" Степана Рябченко, "Сон Гулливера" Арсена Савадова, "Галантная эпоха Просвещения" Александра Ройтбурда, "Рай-Музей" Олега Тистола, Николая Маценко и Романа Минина, "Хлеб войны" Игоря Гайдая, "Неформатная красота" Василия Корчевого и "Деперсонализация" Виктора Сидоренко.
В апреле 2023 года галерея возобновила работу в благотворительном формате. Весной 2026 года она открыла новое пространство на Печерских холмах в Киеве, презентовав выставку "Мой Эдем", посвященную скульптуре и графике Александра Сухолита.
По словам Натальи Заболотной, создание галереи десять лет назад стало для нее способом пережить сложный период после завершения работы в "Художественном арсенале". Впоследствии пространство превратилось в один из заметных художественных институтов страны.
Основательница отмечает, что сегодня галерея для нее - не только место знакомства с искусством, но и пространство эмоциональной поддержки, где посетители могут найти утешение, вдохновение и чувство опоры.
Она также подчеркивает важность сохранения украинской культуры и наследия в условиях войны.
Art Ukraine Gallery расположена по адресу: Киев, Днепровский спуск, 1. Из панорамных окон пространства открывается вид на Днепр.
После осмотра экспозиции посетители могут посетить ресторан-галерею "Мой Эдем".
Выставка будет работать ежедневно с 09:00 до 20:00, с 26 ноября 2026 года по 27 февраля 2027-го.
Стоимость билетов: