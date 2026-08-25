Работы Архипенко и более 20 украинских художников: в Киеве открыли выставку о свободе

О чем выставка INDEPENDENT

Инициатором и куратором проекта стала основательница Art Ukraine Gallery Наталья Заболотная .

В основе выставки - разговор о независимости не только как историческое или общественное понятие, а как право художника на собственный язык, свободу формы и возможность изменять устоявшиеся правила.

"Страна без культуры - это лишь территория, а территорию довольно легко захватить. Украина - непобедима: ведь мы - страна высокого художественного стиля, являющаяся квинтэссенцией культурно-цивилизационного генокода. "Независимые" - это о тех, кто произошел несмотря на все и продолжает творить историю украинского искусства. свободны, мы непокорены. Украина была, есть и будет!" - подчеркнула Заболотная.

Скульптор Владимира Сай и Наталья Заболотная (фото предоставлено пресс-службой Art Ukraine Gallery)

Проект выходит за рамки классического представления о скульптуре. Бронза и камень здесь сочетаются с живописью, графикой, керамикой, зеркальными поверхностями, артобъектами и инсталляциями.

В Киеве показали работы Александра Архипенко

Отдельной частью экспозиции стала частная коллекция работ Александра Архипенко - родившегося в Киеве скульптора-авангардиста, ставшего одним из реформаторов модерной скульптуры.

Его эксперименты с формой, объемом и пустотой оказали существенное влияние на развитие мирового искусства XX века.

Скульптура Александра Архипенко (фото предоставлено пресс-службой Art Ukraine Gallery)

Организаторы отмечают, что выставка дает редкую для Киева возможность увидеть работы Архипенко вживую.

В то же время современных участников INDEPENDENT представляют не как его прямых последователей, а как художников, унаследовавших главный принцип авангардиста - свободу изменять правила и самостоятельно определять границы искусства.

Скульптура Александра Архипенко (фото предоставлено пресс-службой Art Ukraine Gallery)

Кто еще представлен на выставке

В экспозицию вошли работы Василия Корчевого, Людмилы Мисько, Николая Малышко, Юлии Беляевой, Назара Билыка, Алексея Владимирова, Анастасии Подеревянской, Александра Сухолита, Надежды Полевич, Николая Кривенко, Эльмиры Шемсидиновой, Владимира Саяны, Владимира Сая, авторов.

Одной из самых больших работ стала "Післяобраз. Відскок" Артема Волокитина - живописная инсталляция размером 500 на 500 сантиметров.

Она состоит из семи фрагментов, которые выходят за пределы обычной плоскости картины и взаимодействуют с пространством галереи.

В работах Надежды Полевич зеркальные поверхности буквально включают зрителя в произведение, а Елена Шибунова в серии "Сад" использует гипс, строительную сетку, отпечатки гильз и старинных вышитых полотенец, переосмысливая украинский образ Деревья жизни.

Виктория Владмирская с дочерью и Надежда Полевич (фото предоставлено пресс-службой Art Ukraine Gallery)

Искусство в поддержку военных и детей

У выставки и благотворительная составляющая. Часть проекта посвятили поддержке бойцов Третьего Армейского Корпуса и украинских детей, получивших ранения в результате войны.

Украинский скульптор и военнослужащий Владимир Сай представил масштабную композицию "Штурм" - символическую армию украинских воинов-защитников.

Работу выставили в качестве благотворительного лота в поддержку Третьего Армейского Корпуса, в рядах которого сам художник ныне защищает Украину.

Скульптор Владимир Сай (фото предоставлено пресс-службой Art Ukraine Gallery)