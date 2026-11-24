Как "Щедрик" прозвучал на Золотых воротах

Артисты исполнили знаменитую хоровую обработку украинской щедровки Николая Леонтовича.

"Сегодня рождественские мелодии звучали на станции метро "Золотые ворота" в Киеве. А совсем скоро отправляемся в рождественский тур по Украине!", - говорится в подписи к видео коллектива.

Выступление привлекло внимание зрителей, а запись распространили киевские Telegram-каналы.

Вадим Яценко возглавил хор Веревки в июне 2026 года. Широкой аудитории он известен благодаря работе с львовским хором "Гомон", который под его руководством стал настоящим открытием соцсетей.

В частности, исполнение коллективом песни Степана Гиги "Цей сон" собрало миллионы просмотров.

После назначения в хор Веревки Яценко продолжил руководить и "Гоміном", совмещая работу с обоими коллективами.

Вадим Яценко и Татьяна Бережная (фото: instagram.com/tetyana__b)

Как украинская щедривка стала рождественским хитом

"Щедрик" - украинская народная щедровка, хоровую обработку которой создал Николай Леонтович.

Ее первоначальный текст рассказывает о ласточке, которая прилетает к хозяину и предвещает благосостояние.

Впервые произведение прозвучало в Киеве в 1916 году под руководством Александра Кошица. Благодаря зарубежным гастролям его капеллы мелодию услышали в Европе и Америке, а 5 октября 1922 "Щедрик" исполнили в нью-йоркском Карнеги-холле.

Впоследствии Питер Вильховский написал в мелодию англоязычный текст о рождественских колоколах. В 1936 году эта версия была опубликована под названием Carol of the Bells, под которой композицию знают во всем мире.