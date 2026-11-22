Что расскажет Кейт Миддлтон в фильме Heal

В документальном проекте принцесса поделится личными мыслями о болезни, лечении и пути к восстановлению. В трейлере она отмечает, что рак влияет не только на физическое состояние человека.

"Рак меняет тебя. Он меняет твое тело, меняет тебя физически, но есть гораздо более глубокий аспект того, что меняет в тебе диагноз", - сказала Кейт.

Кейт Миддлтон в документальном фильме Heal (кадр по видео)

По словам принцессы, исцеление - это длительный процесс, который не ограничивается завершением медицинского лечения.

Этим фильмом она стремится привлечь внимание к психологическому благополучию, поддержке близких и качеству жизни людей, переживших заболевание.

"Очевидно, что мы не должны преодолевать жизненные трудности наедине", - отметила она.

В трейлере это мнение сопровождают кадры с другими пациентами и членами семьи принцессы - детьми и мужем принцем Уильямом.

Кейт Миддлтон с дочерью (кадр из видео)

Кейт также поделилась, как пережитый опыт изменил ее взгляд на жизнь.

"Именно через боль мы часто осознаем, что за ним скрыта гораздо большая красота", - сказала она.

Одной из частей фильма стали кадры участия Миддлтон в испытании Three Peaks Challenge. Она поднялась на три высокие вершины Англии, Шотландии и Уэльса в течение одного дня.

Премьера документалки состоится на канале BBC в Великобритании 29 ноября, а затем на телевидении в США, Австралии и Канаде. Все средства от проката передадут благотворительной организации The Royal Marsden Cancer Charity.

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Напомним, в марте 2024 года принцесса сообщила, что из-за онкологического заболевания проходит курс профилактической химиотерапии.

В январе 2025-го Кейт объявила о ремиссии и постепенно вернулась к исполнению официальных обязанностей.

Принцесса неоднократно отмечала, что восстановление после лечения не происходит мгновенно. Она не скрывала, что у нее были хорошие и трудные дни.