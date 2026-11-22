Как изменился украинский зритель в Европе за последние годы?

Украинского зрителя за границей уже недостаточно заинтересовать только приездом артистов из Украины. У людей есть свои привычки, расходы и альтернативы досугу. Теперь мы конкурируем за их свободный вечер, поэтому должны дать действительно весомую причину купить билет.

Чего на самом деле ищут украинцы в театре за границей?

Парадоксально, но мы привозим комедию, а после представления видим слезы. Люди смеются два часа, а потом рассказывают, как давно не были дома. Некоторые даже ездят за нами из города в город, чтобы снова пережить эти эмоции.

Чем вас удивили зрители в разных европейских городах?

Иногда больше удивляются работники самого театра. Представьте: обычная европейская площадка, комедийный спектакль, а затем несколько сотен украинцев начинают петь вместе.

Работники подходят и спрашивают: "Что у вас здесь происходит?" Для них это совсем другая культура взаимодействия с артистами. А нам интересно наблюдать, как незнакомые люди за один вечер превращаются в одну компанию.

Украинские представления (фото предоставлено продюсером)

Что лучше всего работает для привлечения зрителей?

Можно потратить значительные средства на рекламу, но она не гарантирует полный зал. Особенно когда работаешь сразу в нескольких странах, где разная аудитория и разные способы коммуникации.

Вместо этого один удачный спектакль может запустить эффект, который сложно купить за деньги: люди начинают советовать его знакомым. Для продюсера это самое ценное.

Какой форс-мажор на гастролях запомнился больше всего?

Однажды нашей актрисе срочно понадобилось лекарство, которое мы не могли найти в Европе. Обратились к зрителям и посольствам - получили даже больше, чем просили.

На гастролях бывает всякое, но иногда зрители спасают ситуацию, которую не могут решить организаторы.

Украинские представления (фото предоставлено продюсером)

Что зритель никогда не видит за кулисами гастрольного тура?

Гастрольный маршрут готовится полгода, иногда год, а сорвать его может одна задержка транспорта. За красивым спектаклем стоит график, расписанный буквально по минутам.

И если все прошло безупречно, зритель даже не догадается, сколько заморочек пришлось решить за кулисами.

Что было самым сложным в переносе представлений в Кракове и Жешуве?

Самое сложное - отвечать за последствия обстоятельств, которые ты не контролируешь. После трагических событий в Кракове решение о переносе было для нас очевидным. Мы не могли проводить развлекательные представления, когда люди переживают такое событие.

Но дальше начинается другая часть работы: договориться о новых датах, согласовать билеты, графики артистов, логистику. И все это нужно делать быстро, хотя до последнего не знаешь, удастся ли сохранить предварительные договоренности.

Сергей Чудаев (фото предоставлено продюсером)

Как действовать продюсеру, когда спектакль приходится переносить?

Первое - не принимать хаотических решений. Второе - максимально быстро собрать всех участников процесса и понять, что реально можно изменить. Третье - дать зрителям четкую информацию.

Потому что для продюсера перенос - это десятки звонков, новые договоренности и перестройка маршрута. А для зрителя вопрос гораздо проще: "Я заплатил за билет. Что теперь?" И именно на него нужно ответить в первую очередь.

Может ли перенесение одного показа сорвать весь гастрольный тур?

Перенос одного спектакля может стоить гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Ты меняешь не просто дату в афише - весь гастрольный маршрут может потерять логику.

Привезти артистов из Украины в Европу ради одного показа практически невозможно. Приходится искать новые города, согласовывать графики, повторно организовывать логистику.

Фактически, через один спектакль ты можешь оказаться перед необходимостью планировать новый тур.

Как вы хотели видеть будущее украинского театра в Европе?

Мне кажется, украинский театр за границей должен перестать быть только историей о гастролях, когда артисты приехали, отыграли спектакль и уехали.

Я часто говорю зрителям: "Вас здесь двести-триста человек. Вы сидите рядом и даже не знаете, кто возле вас. А вдруг это ваш будущий работодатель, друг или бизнес-партнер?"

Хотелось бы, чтобы театр стал местом, где украинцы не только смотрят представления, но и знакомятся и создают собственную среду. И чтобы такие встречи проходили регулярно, а не несколько раз в год.