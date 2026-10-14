Приквел к основной истории: Netflix показал трейлер новых "Хроник Нарнии"

Новая экранизация

Будущая лента станет четвертым фильмом во Вселенной "Хроник Нарнии" и является приквелом к основной истории. Сюжет фильма основан на одноименном рассказе и рассказывает о самом создании Нарнии львом Асланом. В центре истории двое детей – Дигори и Полли, а также дядя-колдун Эндрю, которые путешествуют между мирами.

Что известно о ленте

Режиссером фильма является Грета Гервинг ("Леди-птица", "Маленькие женщины", "Барби"), а главные роли исполнят Дэниел Крейг (дядя Эндрю), Мэрил Стрип (лев Аслан), Эмма Маки (ведьма Джадис).

Официальным дистрибьютором фильма является компания Netflix, фильм выйдет в мировой прокат 12 февраля 2027 года. А уже в апреле будет доступен для просмотра на стриминге.