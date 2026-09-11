Умерла принцесса Норвегии Астрид - через два дня после похорон брата-короля

Что сообщила королевская семья

Во дворце подтвердили, что принцесса ушла из жизни в пятницу, 11 сентября. Причины смерти в обнародованном заявлении не уточнили.

В знак скорби флаг на балконе королевского дворца опустят в день ее смерти и в день похорон.

"Тетя Астрид была важной поддержкой для короля Гаральда и остальной нашей семьи", - заявил ее племянник, король Норвегии Гокон VIII.

Он также отметил ее многолетнюю службу королевской семье и внимание к людям, нуждающимся в особой поддержке.

Дети принцессы в совместном обращении вспомнили ее заботу, мудрость и чувство юмора.

Принцесса Астрид с родными (фото: Getty Images)

По информации Reuters, в последний раз Астрид появилась на публике 9 сентября - на похоронах короля Гаральда V в Осло.

Ее младший брат скончался в августе в возрасте 89 лет. Он находился на престоле более 35 лет.

Чем запомнилась принцесса Астрид

Как отмечено в биографии, обнародованной дворцом, Астрид исполняла обязанности первой леди Норвегии с 1954 по 1968 год.

Она взяла на себя эту роль в 22 года после смерти матери, кронпринцессы Марты.

Принцесса сопровождала отца, короля Олафа V, во время официальных поездок и принимала гостей на государственных мероприятиях.

После женитьбы Гаральда на Соне в 1968 году обязанности первой леди перешли к его жене, однако Астрид продолжала представлять королевскую семью.

Она возглавляла мемориальный фонд кронпринцессы Марты, поддерживающий социальные и гуманитарные инициативы. У принцессы осталось пятеро детей.