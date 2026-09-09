Умерла Маргарита Довгань - шестидесятница и близкая подруга Василия Стуса
8 сентября умерла украинская журналистка, шестидесятница и общественный деятель Маргарита Довгань. Ей было 95 лет.
Что известно о смерти Маргариты Довгань
О потере семья сообщила 8 сентября. По словам дочери, похороны будут частными, а информацию о вечере памяти обнародуют впоследствии.
"С большой грустью сообщаем, что сегодня отошла в засветы наша дорогая мама и бабушка. Похороны частные, о вечере памяти будут сообщены позже", - написала Екатерина Довгань.
Журналистка не дожила трех дней до своего 96-летия: ее день рождения - 11 сентября.
Чем запомнилась Маргарита Довгань
Маргарита Довгань родилась в 1930 году в Ташкенте, куда ее семья попала из-за сталинских репрессий.
В 1944-м переехала в Киев, впоследствии получила журналистское образование в университете имени Тараса Шевченко. Работала в изданиях "Вечерний Киев" и "Друг читателя".
В 1960-х она вместе с мужем, скульптором Борисом Довганем, была частью киевского круга шестидесятников.
Организовывала литературные встречи, дружила с украинскими художниками и поддерживала тех, кого преследовала советская власть.
После организованного ею поэтического вечера осенью 1965 года, на котором выступали, в частности, Василий Стус и Лина Костенко, Довгань вызвали в КГБ. В конце концов, она потеряла работу.
Со Стусом журналистка три года работала в информационном отделе Министерства промышленности строительных материалов.
После его заключения продолжала переписку и помогала его жене Валентине Попелюх.
"Больше всего писала Василию Стусу. Пыталась поддерживать его жену Валечку", - вспоминала Довгань в интервью The Ukrainians.
В сентябре 1985 года, после известия о смерти поэта, она вместе с Золух поехала в лагерь в Кучино, надеясь вернуть его тело в Украину.
Однако на месте женщинам сообщили, что Стуса уже похоронили.
В начале 1990-х Довгань работала в Народном движении Украины, затем принимала участие в Оранжевой революции и Революции Достоинства.
В конце 2014 начала посещать раненых украинских военных в киевском госпитале.
Их рассказы легли в основу ее книги "Спитальные заметки. Февраль 2015 г. - март 2018 г.", вышедшей в 2018 году.