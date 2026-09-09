Умерла Маргарита Довгань - шестидесятница и близкая подруга Василия Стуса

Что известно о смерти Маргариты Довгань

О потере семья сообщила 8 сентября. По словам дочери, похороны будут частными, а информацию о вечере памяти обнародуют впоследствии.

"С большой грустью сообщаем, что сегодня отошла в засветы наша дорогая мама и бабушка. Похороны частные, о вечере памяти будут сообщены позже", - написала Екатерина Довгань.

Журналистка не дожила трех дней до своего 96-летия: ее день рождения - 11 сентября.

Маргарита Довгань (фото: facebook.com/kateryna.dovgan)

Чем запомнилась Маргарита Довгань

Маргарита Довгань родилась в 1930 году в Ташкенте, куда ее семья попала из-за сталинских репрессий.

В 1944-м переехала в Киев, впоследствии получила журналистское образование в университете имени Тараса Шевченко. Работала в изданиях "Вечерний Киев" и "Друг читателя".

В 1960-х она вместе с мужем, скульптором Борисом Довганем, была частью киевского круга шестидесятников.

Организовывала литературные встречи, дружила с украинскими художниками и поддерживала тех, кого преследовала советская власть.

После организованного ею поэтического вечера осенью 1965 года, на котором выступали, в частности, Василий Стус и Лина Костенко, Довгань вызвали в КГБ. В конце концов, она потеряла работу.

Со Стусом журналистка три года работала в информационном отделе Министерства промышленности строительных материалов.

После его заключения продолжала переписку и помогала его жене Валентине Попелюх.

"Больше всего писала Василию Стусу. Пыталась поддерживать его жену Валечку", - вспоминала Довгань в интервью The Ukrainians.

Маргарита Довгань (фото: facebook.com/margarita.dovgan)

В сентябре 1985 года, после известия о смерти поэта, она вместе с Золух поехала в лагерь в Кучино, надеясь вернуть его тело в Украину.

Однако на месте женщинам сообщили, что Стуса уже похоронили.

В начале 1990-х Довгань работала в Народном движении Украины, затем принимала участие в Оранжевой революции и Революции Достоинства.

В конце 2014 начала посещать раненых украинских военных в киевском госпитале.

Их рассказы легли в основу ее книги "Спитальные заметки. Февраль 2015 г. - март 2018 г.", вышедшей в 2018 году.