Умер японский писатель Рю Мураками: ему было 74 года

Когда умер писатель

Он умер 17 октября в собственном доме. Прощание с писателем прошло в семейном кругу. Причины смерти не сообщают.

Мураками в течение своей карьеры продолжал создавать провокативные произведения, обращенные прежде всего к молодому поколению. Представители издательства выразили глубокую грусть из-за его преждевременной смерти и почтили память автора, который оставался одним из заметных голосов японской литературы.

Рю Мураками (фото: japantimes.co.jp)

Чем известен Рю Мураками

Рю Мураками родился 19 февраля 1952 года в городе Сасебо, Япония. Литературный дебют писателя состоялся в 1976 году с романом "Все оттенки голубого" (Almost Transparent Blue).

Произведение принесло ему премию Акутагавы - одно из самых престижных литературных знаков отличия Японии, а также премию для молодых авторов "Гундзо".

В своих книгах Мураками исследовал темные стороны современного общества, отчуждение, насилие, сексуальность и психологические переживания человека. Его проза отличалась откровенностью и часто провокационным изображением жизни, а произведения переводили на разные языки.

Среди самых известных романов автора - "Дети из камеры хранения" (Coin Locker Babies), "Мисо-суп" (In the Miso Soup), "69" и "Страна любви и фантазий" (Love and Fantasy).

"Мисо-суп" (In the Miso Soup)

Кроме литературы, Мураками работал в кино как сценарист и режиссер, в частности, создавал экранизации собственных произведений.

Он также был известен как ведущий японской телевизионной программы Cambrian Palace, посвященной бизнесу и экономике, которую вел около 20 лет вместе с актрисой Эйко Коике.

В 2026 году писатель завершил работу над программой.