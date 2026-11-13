Путешествия под музыку Ганса Циммера: композитор записал альбом для Qatar Airways
Легендарный кинокомпозитор Ганс Циммер объединился с авиакомпанией Qatar Airways, чтобы создать ее новую музыкальную идентичность. Специально для перевозчика музыкант написал композиции, сопровождающие пассажиров во время путешествий.
Как сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на Qatar Airways, каждая композиция имеет свою историю.
В альбом вошло 5 треков
Результатом сотрудничества стал альбом Burgundy Symphony, в который вошли пять оригинальных треков. Музыка вдохновлена культурой Катара, его историей и атмосферой путешествий.
По замыслу авторов, каждая композиция передает отдельный этап путешествия - от предвкушения новых открытий до возвращения домой.
В альбом вошли пять композиций: Dawn, Dusk, The Orchard, Homecoming и An Ode to Qatar. Первая передает ощущение ожидания и возможности открывать новые горизонты, вторая - покой полета над облаками в вечернем небе.
Трек The Orchard посвящен моментам отдыха и вдохновлен тропическим садом ORCHARD в международном аэропорту Хамад в Дохе.
В то время как Homecoming рассказывает об эмоциях возвращения домой, а завершающая композиция An Ode to Qatar стала музыкальным посвящением культурному наследию и современному развитию страны.
Когда состоялась пермьера
Премьеру проекта отметили 6 ноября во время концерта Ганса Циммера в Дохе. Зрителям также показали специальный фильм о создании альбома и вдохновивших композитора творческих идей.
Теперь пассажиры Qatar Airways могут услышать новую музыку непосредственно на борту самолетов. В то же время, полный альбом Burgundy Symphony доступен для прослушивания на официальном YouTube-канале авиакомпании.