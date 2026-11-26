Пистолет Брюса Уиллиса из "Крепкого орешка" выставят на аукцион: названа оценочная стоимость
Реквизит, который использовали во время съемок культового боевика "Крепкий орешек" (Die Hard) с Брюсом Уиллисом, выставят на аукцион в США. Одним из лотов станет пистолет Джона Макклейна Beretta 92F.
Подробнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на TMZ.
Что известно об аукционе и стоимости пистолета Джона Макклейна
Оружие продаст аукционный дом Rock Island Auction Company во время торгов Premier Auction, которые пройдут с 4 по 6 декабря в городе Бедфорд, штат Техас.
Сам лот выставят на продажу 5 декабря. Его предварительная стоимость оценивается в диапазоне от 75 до 150 тысяч долларов.
Пистолет Beretta 92F принадлежал компании Stembridge Gun Rentals, предоставлявшей оружие для кино- и телепроизводства. Всего во время работы над "Крепким орешком" использовали два таких экземпляра.
Именно этой моделью был вооружен герой Брюса Уиллиса. Он носил ее с собой, когда отправился в Лос-Анджелес, где оказался в центре захвата небоскреба Nakatomi Plaza бандой Ханса Грубера.
Какие еще известные вещи продадут на аукционе
Пистолет из "Крепкого орешка" станет одним из нескольких лотов, связанных с кино и знаменитостями.
Среди других предметов - огнестрельное оружие, которое использовалось в вестернах "Бонанза" и "Эльдорадо", а также экземпляры из частных коллекций известных людей.
Так, на аукционе будут представлены образцы оружия, принадлежавшие певцу Фрэнку Синатри и королю рок-н-ролла Элвису Пресли.
Что известно о "Крепком орехке"
Напомним, это один из самых популярных боевиков с Брюсом Уиллисом, часто просматриваемым в рождественский период. В центре сюжета - полицейский Джон Макклейн, который в канун Рождества приезжает в Лос-Анджелес, чтобы увидеться с женой Голли.
Во время праздничной вечеринки в небоскребе Nakatomi Plaza здание захватывает группа вооруженных преступников во главе с Гансом Грубером. МакКлейн остается единственным, кто может противостоять нападающим и спасти заложников.
Франшиза насчитывает пять фильмов. Последний под названием "Крепкий орешек: хороший день, чтобы умереть" вышел в 2013 году.