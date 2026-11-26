Что известно об аукционе и стоимости пистолета Джона Макклейна

Оружие продаст аукционный дом Rock Island Auction Company во время торгов Premier Auction, которые пройдут с 4 по 6 декабря в городе Бедфорд, штат Техас.

Сам лот выставят на продажу 5 декабря. Его предварительная стоимость оценивается в диапазоне от 75 до 150 тысяч долларов.

Пистолет Beretta 92F принадлежал компании Stembridge Gun Rentals, предоставлявшей оружие для кино- и телепроизводства. Всего во время работы над "Крепким орешком" использовали два таких экземпляра.

Именно этой моделью был вооружен герой Брюса Уиллиса. Он носил ее с собой, когда отправился в Лос-Анджелес, где оказался в центре захвата небоскреба Nakatomi Plaza бандой Ханса Грубера.

Какие еще известные вещи продадут на аукционе

Пистолет из "Крепкого орешка" станет одним из нескольких лотов, связанных с кино и знаменитостями.

Среди других предметов - огнестрельное оружие, которое использовалось в вестернах "Бонанза" и "Эльдорадо", а также экземпляры из частных коллекций известных людей.

Так, на аукционе будут представлены образцы оружия, принадлежавшие певцу Фрэнку Синатри и королю рок-н-ролла Элвису Пресли.

Что известно о "Крепком орехке"

Напомним, это один из самых популярных боевиков с Брюсом Уиллисом, часто просматриваемым в рождественский период. В центре сюжета - полицейский Джон Макклейн, который в канун Рождества приезжает в Лос-Анджелес, чтобы увидеться с женой Голли.

Во время праздничной вечеринки в небоскребе Nakatomi Plaza здание захватывает группа вооруженных преступников во главе с Гансом Грубером. МакКлейн остается единственным, кто может противостоять нападающим и спасти заложников.

Франшиза насчитывает пять фильмов. Последний под названием "Крепкий орешек: хороший день, чтобы умереть" вышел в 2013 году.