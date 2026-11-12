После жалобы украинки: John Lewis убрал российскую матрешку из праздничного ассортимента

Почему украинка обратилась к John Lewis

21 октября Татьяна увидела в Threads сообщение о том, что компания продает в рождественской коллекции 2026 года российскую матрешку под названием Wooden Stacking Doll. Игрушку предлагали покупателям за 8 фунтов стерлингов.

Женщина решила не ограничиваться негодованием в соцсетях и направила официальную жалобу. В письме она рассказала о собственном опыте войны и обратила внимание компании на гибель украинских детей из-за российской агрессии.

"Я рассказала, что уже пятый год не могу вернуться к своему дому, что мой муж с февраля 2022 года защищает Украину на фронте, а наши дети растут без папы рядом. британских брендов", - поделилась она.

Сначала представители John Lewis ответили, что понимают чувствительность поднятого вопроса и передали жалобу ответственным командам. Впоследствии компания попросила больше времени на рассмотрение и заверила Татьяну, что ее обращение не оставили без внимания.

Сообщение в Threads (фото: facebook.com/zakaliuzhna.tetiana)

Какой ответ получила украинка

11 ноября Татьяна получила подтверждение, что матрешку изъяли из ассортимента.

"Хочу подтвердить, что этого товара больше нет в ассортименте", – написали ей

Кроме того, обращение украинки передали старшей команде по закупкам. Там пообещали учесть затронутые ею замечания при формировании будущих коллекций.

После получения ответа Татьяна проверила сайт ритейлера – страница с товаром больше не открывалась.

"Не знаю, именно ли мое письмо стало причиной этого решения, и не хочу приписывать себе то, чего не могу подтвердить. Но я точно знаю, что мое обращение услышали, рассмотрели на уровне руководства закупок и дали мне ответ", - отметила она.

Отдельно она обратила внимание, что ответ в День памяти погибших в войнах, который отмечают в Великобритании. В этот день украинка также вспомнила 48 британских добровольцев, защищавших Украину. После получения ответа она направила представителям компании благодарственное письмо.