После Кароль и Джамалы: кто будет продюсировать Нацотбор на "Евровидение-2027"

Кто стал музыкальным продюсером Нацотбора

Музыкальным продюсером Нацотбора снова станет украинский музыкант и композитор Дмитрий Шуров, известный под псевдонимом Pianoбой. Он вернется к работе над конкурсом после двухлетнего перерыва.

Шуров уже работал с отбором в 2023 и 2024 годах. По результатам конкурса Украину на международной сцене представляли группа TVORCHI с песней Heart of Steel и дуэт alyona alyona и Jerry Heil с композицией Teresa & Maria.

В 2025 году музыкальной продюсершей Нацотбора была Тина Кароль, а в 2026-м этот пост занимала Джамала. Теперь организаторы снова доверили музыкальную часть конкурса Шурову.

Когда можно подать заявку на Нацотбор-2027

Прием заявок на участие в Национальном отборе начался 15 сентября и продлится до 2 ноября 2026 включительно.

В этом году также планируется изменить формат проведения Нацотбора. Конкурс адаптируют к ситуации безопасности в Украине и возможным вызовам, связанным с зимним периодом.

Имя артиста или группы, которая будет представлять Украину, станет известно в феврале следующего года.

Где состоится "Евровидение-2027"

Международный песенный конкурс в следующем году будет принимать Болгария, поскольку впервые в истории страны победу на Евровидении-2026 одержала представительница этой страны DARA с песней Bangaranga.

Будет принимать конкурс Бургас - курортный город на побережье Черного моря. Конкурс проведут на Arena Burgas.

Основные шоу пройдут в следующие даты:

первый полуфинал - 11 мая;

второй полуфинал - 13 мая;

гранд-финал - 15 мая.

Канада впервые примет участие в конкурсе

Еще одной особенностью "Евровидения-2027" станет участие Канады.

Страна получила возможность приобщиться к конкурсу после того, как 25 июня во время заседания в Праге канадский вещатель CBC/Radio-Canada получил статус полноправного члена Европейского языкового союза (EBU).

Канада станет участницей одного из полуфиналов и будет бороться за выход в гранд-финал.