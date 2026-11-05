"Первый использовал и никто не заметил". Режиссер Комаровский объяснил, как ИИ меняет кино

Как Алексей Комаровский использовал ИИ в кино

Режиссер признался, что относится к развитию искусственного интеллекта как к неизбежному процессу, который уже невозможно остановить. По его словам, он одним из первых в украинском кино стал экспериментировать с этой технологией.

"Я первый, кто использовал искусственный интеллект в украинском фильме, и никто даже этого не заметил. Все подумали: "Боже, какие классные съемки". Второй раз были у меня там помарки, пробелы, но я рисковал и пробовал. У меня были удачи, были неудачи", - поделился Комаровский.

В то же время, он отметил, что использование ИИ в современном кинематографе не ограничивается генерацией изображений с помощью одной кнопки. Технологию интегрируют в сложные постпродакшные процессы, где над отдельными эффектами работают специалисты.

"Это не значит, что вы в телефоне нажали кнопку и вам что-то показывает. Это работает над одним эффектом еще четыре человека, умеющих работать с определенными программами, которые уже интегрировались в постпродакшн фильмов", - пояснил режиссер.

Он добавил, что сегодня человеческая работа, компьютерные технологии и искусственный интеллект так тесно переплелись, что полностью отказаться от последнего уже не получится.

"Все настолько уже слилось, что вы не можете его искоренить абсолютно. Не можете. И оно будет прогрессировать. Netflix снимает полностью сериал на искусственном интеллекте. И это делают сейчас многие компании, которых вы даже не знаете, и вы об этом узнаете", - отметил он.

Алексей Комаровский (фото: РБК-Украина)

Как ИИ может изменить актерскую игру

Комаровский предполагает, что в будущем зрители могут отдельно информироваться об использовании искусственного интеллекта в фильмах. Например, обозначать, созданы ли персонажи с помощью этой технологии или сыграны настоящими актерами.

"Человек может выбирать, что ему смотреть. Это первое. Думаю, пройдет время, там 10 лет и люди, зрители начнут ценить именно живую актерскую игру или будут те, которым все равно и они идут на какие-то очень зрительские истории и им все равно, что там не живой актер, а воспроизведение, возможно, определенного типа он актер", - отметил он.

Режиссер также привел пример, когда известный актер может за деньги разрешить использовать свое лицо для создания цифрового персонажа. Он предполагает, что подобные практики уже используются в Голливуде.

"Например, известный актер дал право за деньги использовать его лицо, омолодить на 20 лет и чтобы он скакал по скалам или летал в небесах. Может такое быть? Я уверен, что это уже делается. Я думаю, в Голливуде уже есть определенные юридически-практические нормы, где это уже интегрируется и используется", - сказал он.

В разговоре с Wave RBC.UA режиссер также рассказал об онкологии, где в Украине берут деньги на кино и какой урок вынес за последние годы.