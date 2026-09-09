Перед смертью просила позаботиться о котах: в Луцке готовят спектакль о семье Левчановских

В последнем письме к дочери репрессированная сенатор Елена Левчановская просила позаботиться о двух котах. Эта история станет частью спектакля "Комната Левчановской", которую готовит луцкий театр "Гармидер". Театральный проект также будет благотворительной составляющей - помощь животным.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на пресс-службу режиссера и руководительницы театра Русланы Порицкой.

Почему в спектакле появятся коты

Постановка посвящена Елене Левчановской и ее дочери Ирине. Елена была украинским общественным деятелем и сенатором Второй Речи Посполитой.

После прихода советской власти она была арестована, а в 1940 году она погибла от рук НКВД. Ирина десятилетиями хранила семейный архив и память о матери.

По словам Русланы Порицкой, в последнем письме Елена просила дочь позаботиться о белом и сером котах.

"Среди мнений человека, стоящего перед смертью, остается эта простая забота о живых существах, которые зависят от него", - объясняет режиссер.

Руслана Порицкая (фото предоставлено пресс-службой луцкого театра "Гармидер")

Для Ирины животные, вероятно, стали поддержкой в одиночестве, предполагает Порицкая. Одного из своих кошек она назвала Луциком - в честь Луцка.

В семейном архиве сохранились фотографии, открытки, коллажи и целые альбомы, посвященные кошкам.

А календарик или открытка с изображением животного могли стать для него особым подарком.

"Берегти память о маме, собирать архив, фотографировать, создавать коллажи, заботиться о животных - будто упорно оставлять в своей жизни место для нежности там, где система пыталась лишить человека всего личного", - говорит Руслана Порицкая.

Как спектакль поможет животным

Театр "Гармидер" начинает сотрудничество с приютом, чтобы привлечь внимание к устройству животных в семье.

Благотворительную часть проекта посвятят памяти Ирины Левчановской и ее любви кошкам.

Премьера "Комнаты Левчановской" планируется в Луцке на октябрь 2026 года. Также предусмотрена трансляция видеоверсии.

Спектакль-исследование создается на основе архивных документов и воспоминаний при поддержке Украинского культурного фонда.

В ней примут участие шесть актрис, которые будут работать с образами и символами истории Левчановских.