"Падение кита": вышел трейлер напряженного триллера о выживании

О чем "Падение кита"

Главный герой Джей Гардинер после смерти отца отправляется на побережье Центральной Калифорнии, чтобы выполнить его последнюю волю.

Однако во время погружения все идет не по плану: парня проглатывает огромный кашалот.

Оказавшись внутри животного, Джей понимает, что запаса кислорода ему хватит примерно на один час. Единственным шансом на спасение могут стать жизненные уроки, которые дал ему отец.

В новом трейлере авторы делают акцент именно на борьбе героя за выживание и их непростых отношениях с отцом.

Кто сыграл в фильме

Главную роль исполнил Остин Абрамс , известный по сериалу "Эйфория" и фильму "Оружие".

Его отца сыграл Джош Бролин , которого зрители знают по "Дюне" и "Мстителям: Завершение".

Также в картине снялись Элизабет Шу, Джон Ортис, Джейн Леви и Эмили Радд.

Режиссером выступил Брайан Даффилд, ранее работавший над фильмами "Никто тебя не спасет" и "Спонтанность".

Сценарий он написал вместе с Дэниелом Краусом. В основу фильма лег одноименный роман Крауса.

Кадр из фильма "Падение кита"

Сам Даффилд рассказал, что ради экранизации команда фактически провела лето внутри кита - декорации для съемок построили в павильоне в Калифорнии.

Украинская премьера триллера запланирована на 15 октября 2026 года.

Над фильмом работали 3 Arts Entertainment, Imagine Entertainment и 20th Century Studios.