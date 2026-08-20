"Падение кита": вышел трейлер напряженного триллера о выживании
В сети появился новый трейлер приключенческого триллера "Падение кита".
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на 20th Century Studios.
О чем "Падение кита"
Главный герой Джей Гардинер после смерти отца отправляется на побережье Центральной Калифорнии, чтобы выполнить его последнюю волю.
Однако во время погружения все идет не по плану: парня проглатывает огромный кашалот.
Оказавшись внутри животного, Джей понимает, что запаса кислорода ему хватит примерно на один час. Единственным шансом на спасение могут стать жизненные уроки, которые дал ему отец.
В новом трейлере авторы делают акцент именно на борьбе героя за выживание и их непростых отношениях с отцом.
Кто сыграл в фильме
Главную роль исполнил Остин Абрамс , известный по сериалу "Эйфория" и фильму "Оружие".
Его отца сыграл Джош Бролин , которого зрители знают по "Дюне" и "Мстителям: Завершение".
Также в картине снялись Элизабет Шу, Джон Ортис, Джейн Леви и Эмили Радд.
Режиссером выступил Брайан Даффилд, ранее работавший над фильмами "Никто тебя не спасет" и "Спонтанность".
Сценарий он написал вместе с Дэниелом Краусом. В основу фильма лег одноименный роман Крауса.
Сам Даффилд рассказал, что ради экранизации команда фактически провела лето внутри кита - декорации для съемок построили в павильоне в Калифорнии.
Украинская премьера триллера запланирована на 15 октября 2026 года.
Над фильмом работали 3 Arts Entertainment, Imagine Entertainment и 20th Century Studios.