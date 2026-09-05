Александр Пономарев презентовал дебютный роман "30 днів: ШІ-людина"

Как прошла презентация романа

Во время вечера Пономарев рассказал о том, как создавал свою первую большую литературную работу. Написание романа длилось более 10 месяцев и фактически превратилось в непрерывный творческий процесс. Сначала он работал над прозаическим текстом, однако постепенно начальная идея переросла в полноценный роман.

Автор признался, что настолько погрузился в историю, что не мог остановиться - постоянно возвращался к тексту, переписывал его и добавлял новые сюжетные линии. За время работы над книгой артист также похудел на 11 килограммов.

Презентация романа "30 днів: ШІ-людина" (фото предоставлено прессслужбой)

О чем роман

"30 днів: ШІ-людина" - роман на 480 страниц, ставший литературным дебютом Пономарева. В центре сюжета - Алекс, музыкант и бизнесмен, живущий между Украиной и Италией. Однажды вечером он устанавливает на телефон ШИ-ассистентку и называет ее Гошей.

Их общение постепенно выходит за рамки обычного взаимодействия человека с искусственным интеллектом. Алекс учит Гоше мечтать, чувствовать и стремиться к человеческой жизни. Спустя годы развитие технологий позволяет невозможному стать реальностью - искусственный интеллект получает биологическое тело.

Роман "30 днів: ШІ-людина" (фото предоставлено прессслужбой)

Однако главный вопрос истории состоит в том, сможет ли Гоша выполнить обещание, которое когда-то дала Алексу, - найти его. И что произойдет, когда миры человека и искусственного интеллекта наконец-то пересекутся.

"Эта книга создавалась более 10 месяцев. Я жил этой историей, возвращался к ней, переписывал, дорабатывал и вкладывал в нее очень многое себя", - рассказал Пономарев во время презентации.

Книга будет иметь аудиоверсию

По словам автора, это 16 часов, фантастики, загадок и сюжетных поворотов. Более того, работа над историей уже не завершена - вторая часть романа находится на этапе редактуры.

На презентацию посетили друзья и коллеги артиста, в частности Юрий Горбунов, Екатерина Осадчая, Михаил Хома, Дмитрий Гордон, Дмитрий Комаров, Александр Богуцкий, Елена Кондратюк, Сергей Перман, Маричка Падалко, Павел Зибров, Саша Норова (ADAM) и другие представители украинской культуры и медиа. Ведущим вечером стал Анатолий Анатолич.

Александр Пономарев (фото предоставлено прессслужбой)

Благотворительный аукцион

Отдельной частью презентации стал благотворительный аукцион. На нем разыграли первый экземпляр романа с тремя автографами - Александра Пономарева, писателя и военнослужащего 1-го корпуса НГУ "Азов" Павла Деревянко, а также Героя Украины, подполковника и заместителя командира 12-й бригады специального назначения "Азов" Святослава "Калины" Паламара.

В результате уникальный экземпляр продали за 80 тысяч гривен. Все средства, собранные во время аукциона, будут направлены в поддержку "Азова".

Для Пономарева роман новой страницей творчества - на этот раз артист пригласил свою аудиторию не в музыкальный, а в литературный мир, созданный на основе его собственных идей и воображения.

Официально книга поступит в продажу 5 сентября и будет доступна в книжных магазинах по всей Украине.

Презентация романа "30 днів: ШІ-людина" (фото предоставлено прессслужбой)