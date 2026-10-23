Новый фильм о Джеймсе Бонде: кто сыграет агента 007 в следующей части

Кто станет новым агентом 007

На этой неделе предстоят кинопробы, которые помогут определиться со следующим исполнителем роли агента 007. В то же время Джек О'Коннелл и Джейкоб Элорди не будут участвовать в этом этапе отбора, хотя ранее их также связывали с проектом.

Среди потенциальных кандидатов - актеры с разным профессиональным опытом. Каллум Тернер известен по фильмам "Фантастические звери" и сериалу "Повелители воздуха". Джек Лауден получил известность благодаря сериалу "Медленные кони", а Джош О'Коннор - ролям в сериале "Корона" и фильме "Соперники".

Новый фильм о Джеймсе Бонде будет снимать режиссер Дэни Вильнев, сценарий пишет Стивен Найт, создатель сериала "Острые картузы". Продюсерами проекта стали Эми Паскаль и Дэвид Гейман.

Предыдущий исполнитель роли агента 007 Дэниел Крейг завершил свое участие во франшизе фильмом "Не время умирать", вышедшем в 2021 году. С тех пор поклонники шпионской саги ждут имени актера, который продолжит историю культового британского агента.

Дэниел Крейг (фото: www.007.com)

Дэниел Крейг (фото: мwikipedia.org)

Пока создатели не раскрывают сюжет следующей истории, а официального названия, подтвержденного актерского состава и даты премьеры еще нет. Основное внимание приковано к кастингу на главную роль.