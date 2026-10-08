Новый альбом от звезды "Эйфории" и меланхолия от Monokate. Музыкальные релизы октября

Dominic Fike — How to Quit Smoking

Американский певец, автор песен и актер Доминик Файк, наиболее известный благодаря TilTok-хиту "Babydoll" и роли Элиота во втором сезоне сериала "Эйфория", готовит к выходу свой третий альбом "How to quit smoking". Дата выхода запланирована на 30 октября, альбом будет состоять из 15 треков, из которых 2 уже представлены.

"Не знаю почему, но я испытываю сильное желание посвятить этот альбом и эту работу своей матери - возможно дело в том, что я побывал в Питтсбурге", - написал певец в своем Instagram.

Troye Sivan - She's The Best

Ожидаемый поп-релиз этого месяца от австралийского певца и композитора. Одна из самых известных его работ – Physical, в соавторстве с Dua Lipa. Завтра, 9 октября, станет доступным для прослушивания его новый альбом "She's The Best", который будет состоять из 12 треков.

Интересной деталью является то, что одна из композиций будет в соавторстве с дочерью Джонни Деппа, Лили-Роуз Депп.

Fontaines DC - Dopamine Chamber

Ирландский пост-панк группа порадует поклонников новым альбомом, который выйдет уже 16 октября. Их звучание глубокое и атмосферное, отлично подойдет под вайб осенних дождливых вечеров.

"Dopamine Chamber" будет уже пятым студийным альбомом группы и будет насчитывать 11 треков.

Angèle — Instinct

Бельгийская поп-звезда готовит к выходу новый альбом Instinct, который станет доступным для прослушивания 16 октября. Это будет ее третий альбом, насчитывающий 13 композиций. Из них 4 уже представлены.

Украинские релизы

Monokate – Live in Kyiv

Небольшой альбом Monokate, вышедший 1 октября, насчитывает всего 6 песен и имеет более темное, меланхолическое и гитарное звучание. Он был записан и снят в Киеве при отключении электроэнергии.

Alexjazz - "Поэтика"

Концептуальный мини-альбом, содержащий всего пять песен на стихи пяти поэтов времен Расстрелянного возрождения. Проект реализован при поддержке Украинского культурного фонда и за основу взяли стихи Павла Тычины, Дмитрия Загулы, Михаила Семенко, Лады Могилянской, Максима Рыльского.

Vøvk — Litera (Deluxe)

Новинка для любителей более тяжелой музыки от киевской progressive rock/post-hardcore группы. В эту пятницу, 9 октября, они планируют релиз deluxe-издания своего предыдущего альбома Litera, а также новую песню и клип.

Третья штурмовая - "Украинское Народное Радио"

Большой рэп-релиз, вышедший 2 октября этого года на базе лейбла Третьего армейского корпуса. Проект продюсировал реп-коллектив PVNCH, а в записи приняли участие как гражданские артисты и продюсеры, так и военнослужащие корпуса.

Проект разделен на три отдельных альбома, по 10 треков каждый.

Новые релизы от Latexfauna

Группа официально начала эру своего нового альбома AstroPunk и уже представила первый трек и клип на песню KAZHAN. "В этой эре мы решили позволить себе абсолютно все, и даже немного больше", - рассказала группа в своем Instagram.

Релиз нового альбома запланирован на следующий год, однако группа обещает и дальше радовать поклонников новостями об альбоме.