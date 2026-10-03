Новая роль Деппа, миссия Волберга и послевоенная Украина: что смотреть в кино этой осенью

"За Перемогу!"

Жанр: драмеди

драмеди Актеры: Валентин Васянович, Владлен Одуденко, Григорий Наумов, Владимир Кузнецов, Марианна Новикова, Михаил Любарский, Сергей Степанский, Владимир Яценко, Юрий Огнев, Ника Мыслицкая и другие.

Валентин Васянович, Владлен Одуденко, Григорий Наумов, Владимир Кузнецов, Марианна Новикова, Михаил Любарский, Сергей Степанский, Владимир Яценко, Юрий Огнев, Ника Мыслицкая и другие. Дата выхода: 22 октября

События фильма разворачиваются в Украине после завершения войны. Страна пытается вернуться в мирную жизнь, однако победа не становится моментом, после которого все проблемы исчезают.

Героям приходится искать свое место в обществе, профессию, выстраивать отношения с другими людьми и отвечать на вопросы, как жить дальше. Фильм совмещает драматическую историю с ироническим взглядом на реальность послевоенной Украины.



"Любой ценой"

Жанр: экшн, криминал, триллер

экшн, криминал, триллер Актеры: Марк Уолберг, Ягья Абдул-Матин II, Джанкарло Эспозито, Николь Бегари

Марк Уолберг, Ягья Абдул-Матин II, Джанкарло Эспозито, Николь Бегари Дата выхода: 5 ноября

История основана на реальных событиях, а события разворачиваются в 1960 году. Агент ФБР Уэйн Страйкер ежедневно сталкивается с расовой дискриминацией, в том числе со стороны собственного напарника.

Чтобы навести порядок на улицах, он вынужден объединиться с гангстером Грегом "Скарпом", чьи методы далеки от закона. Вместе им придется раскрыть давний сговор и противостоять одному из самых опасных кланов того времени.

"Пробуждение титана"

Жанр: экшн, горор, триллер

экшн, горор, триллер Актеры: Логан Маршалл-Грин, Джессика Рот, Киана Мадейра

Логан Маршалл-Грин, Джессика Рот, Киана Мадейра Дата выхода: 29 октября

Команда врачей отправляется с гуманитарной миссией в глубь тропических лесов Амазонии. Однако вскоре герои оказываются в опасности и вынуждены скрываться в самом сердце джунглей.

По местным легендам, там обитает титанобоа - гигантская змея, считавшаяся вымершей около 60 миллионов лет назад. Но одно из этих древних существ выжило, а после очень долгого сна проснулось голодным.



"Скрудж и духи Рождества"

Жанр: фэнтези, комедия

фэнтези, комедия Актеры: Джонни Депп, Руперт Гринт, Андреа Райзборо, Сэм Клафлин.

Джонни Депп, Руперт Гринт, Андреа Райзборо, Сэм Клафлин. Дата выхода: 12 ноября

Джонни Депп сыграл Эбенизера Скруджа в новой интерпретации классической истории Чарльза Диккенса. В канун Рождества главный герой встречается с духами и получает шанс переосмыслить свою жизнь.

Путешествие через прошлое, настоящее и возможное будущее заставляет Скруджа взглянуть на свои поступки и последствия своих решений. Фильм совмещает элементы фэнтези и комедии, переосмысливая знакомую рождественскую историю.