Новая роль Деппа, миссия Волберга и послевоенная Украина: что смотреть в кино этой осенью
В октябре и ноябре украинский прокат выйдет сразу несколько разножанровых фильмов, создатели которых уже представили официальные трейлеры. Среди них - послевоенное драмеди, криминальный триллер с Марком Волбергом, гордость о гигантской змее и рождественская история с Джонни Деппом.
Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA.
"За Перемогу!"
- Жанр: драмеди
- Актеры: Валентин Васянович, Владлен Одуденко, Григорий Наумов, Владимир Кузнецов, Марианна Новикова, Михаил Любарский, Сергей Степанский, Владимир Яценко, Юрий Огнев, Ника Мыслицкая и другие.
- Дата выхода: 22 октября
События фильма разворачиваются в Украине после завершения войны. Страна пытается вернуться в мирную жизнь, однако победа не становится моментом, после которого все проблемы исчезают.
Героям приходится искать свое место в обществе, профессию, выстраивать отношения с другими людьми и отвечать на вопросы, как жить дальше. Фильм совмещает драматическую историю с ироническим взглядом на реальность послевоенной Украины.
"Любой ценой"
- Жанр: экшн, криминал, триллер
- Актеры: Марк Уолберг, Ягья Абдул-Матин II, Джанкарло Эспозито, Николь Бегари
- Дата выхода: 5 ноября
История основана на реальных событиях, а события разворачиваются в 1960 году. Агент ФБР Уэйн Страйкер ежедневно сталкивается с расовой дискриминацией, в том числе со стороны собственного напарника.
Чтобы навести порядок на улицах, он вынужден объединиться с гангстером Грегом "Скарпом", чьи методы далеки от закона. Вместе им придется раскрыть давний сговор и противостоять одному из самых опасных кланов того времени.
"Пробуждение титана"
- Жанр: экшн, горор, триллер
- Актеры: Логан Маршалл-Грин, Джессика Рот, Киана Мадейра
- Дата выхода: 29 октября
Команда врачей отправляется с гуманитарной миссией в глубь тропических лесов Амазонии. Однако вскоре герои оказываются в опасности и вынуждены скрываться в самом сердце джунглей.
По местным легендам, там обитает титанобоа - гигантская змея, считавшаяся вымершей около 60 миллионов лет назад. Но одно из этих древних существ выжило, а после очень долгого сна проснулось голодным.
"Скрудж и духи Рождества"
- Жанр: фэнтези, комедия
- Актеры: Джонни Депп, Руперт Гринт, Андреа Райзборо, Сэм Клафлин.
- Дата выхода: 12 ноября
Джонни Депп сыграл Эбенизера Скруджа в новой интерпретации классической истории Чарльза Диккенса. В канун Рождества главный герой встречается с духами и получает шанс переосмыслить свою жизнь.
Путешествие через прошлое, настоящее и возможное будущее заставляет Скруджа взглянуть на свои поступки и последствия своих решений. Фильм совмещает элементы фэнтези и комедии, переосмысливая знакомую рождественскую историю.