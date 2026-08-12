Николас Голт сыграет во втором сезоне "Гарри Поттера"

Что известно о новой роли Николаса Голта

Новый сериал по мотивам книг Джоан Ролинг будет в раскрывать каждый сезон будет раскрывать сюжет одной из них. Второй будет основан на романе "Гарри Поттер и тайная комната".

Николас, по данным источников, воплотит Гильдероя Локарта - самовлюбленного волшебника, который якобы прославился благодаря героическим поступкам.

В Хогвартсе он становится новым преподавателем защиты от темных искусств. Однако вскоре ученики и преподаватели понимают, что его репутация значительно преувеличена, а сам он далеко не так талантлив, каким себя представляет.

В фильме "Гарри Поттер и тайная комната" 2002 роль Локарта исполнил Кеннет Брана.

Кеннет Брана в образе Локарта (кадр из фильма)

Какие фильмы принесли Голту славу

Для актера это еще одно большое достижение в карьере. Ранее он сыграл Генка Маккоя, известного как Зверь, в фильмах серии "Люди Икс". Также он воплотил Лекса Лютора в фильме Джеймса Ганна "Супермэн" 2025 года и вернется к этой роли в ленте "Человек завтрашнего дня", премьера которой запланирована на 2027 год.

Среди других известных работ Голта - "Безумный Макс: Дорога гнева", "Носферата", "Меню" и "Ренфилд". На телевидении актер сыграл Петра III в сериале Hulu "Великая", за что получил номинацию на "Эмми" и две номинации на "Золотой глобус". Также он появился во втором сезоне "Миротворца".

Николас Голт (фото: Getty Images)

Съемки второго сезона "Гарри Поттера"

Производство продолжения должно начаться этой осенью. Главную роль Гарри Поттера исполняет Доминик Маклафлин, Гермиону Грейнджер сыграет Арабелла Стентон, а Рона Уизли - Аластер Стаут.



В актерский состав также вошли Джон Литгоу в роли директора Хогвартса Альбуса Дамблдора, Джанет Мактир в роли профессора МакГонагалл, Паапа Эссьеду в роли Северуса Снейпа и Ник Фрост в роли Рубеуса Хагрида.

Напомним, первый трейлер к "Гарри Поттеру" от HBO вышел в марте 2026 року. По данным создателей, премьера сериала состоится уже в это Рождество.