Николас Голт сыграет во втором сезоне "Гарри Поттера"
Британский актер Николас Голт получил роль во втором сезоне сериала HBO "Гарри Поттер". Актер предстанет в образе Гильдероя Локарта.
Подробнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Variety .
Что известно о новой роли Николаса Голта
Новый сериал по мотивам книг Джоан Ролинг будет в раскрывать каждый сезон будет раскрывать сюжет одной из них. Второй будет основан на романе "Гарри Поттер и тайная комната".
Николас, по данным источников, воплотит Гильдероя Локарта - самовлюбленного волшебника, который якобы прославился благодаря героическим поступкам.
В Хогвартсе он становится новым преподавателем защиты от темных искусств. Однако вскоре ученики и преподаватели понимают, что его репутация значительно преувеличена, а сам он далеко не так талантлив, каким себя представляет.
В фильме "Гарри Поттер и тайная комната" 2002 роль Локарта исполнил Кеннет Брана.
Какие фильмы принесли Голту славу
Для актера это еще одно большое достижение в карьере. Ранее он сыграл Генка Маккоя, известного как Зверь, в фильмах серии "Люди Икс". Также он воплотил Лекса Лютора в фильме Джеймса Ганна "Супермэн" 2025 года и вернется к этой роли в ленте "Человек завтрашнего дня", премьера которой запланирована на 2027 год.
Среди других известных работ Голта - "Безумный Макс: Дорога гнева", "Носферата", "Меню" и "Ренфилд". На телевидении актер сыграл Петра III в сериале Hulu "Великая", за что получил номинацию на "Эмми" и две номинации на "Золотой глобус". Также он появился во втором сезоне "Миротворца".
Съемки второго сезона "Гарри Поттера"
Производство продолжения должно начаться этой осенью. Главную роль Гарри Поттера исполняет Доминик Маклафлин, Гермиону Грейнджер сыграет Арабелла Стентон, а Рона Уизли - Аластер Стаут.
В актерский состав также вошли Джон Литгоу в роли директора Хогвартса Альбуса Дамблдора, Джанет Мактир в роли профессора МакГонагалл, Паапа Эссьеду в роли Северуса Снейпа и Ник Фрост в роли Рубеуса Хагрида.
Напомним, первый трейлер к "Гарри Поттеру" от HBO вышел в марте 2026 року. По данным создателей, премьера сериала состоится уже в это Рождество.