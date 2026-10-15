Nike устроит ночной забег на взлетной полосе аэропорта в Лондоне

Участники пробегут взлетной полосой

После прохождения этой части дистанции бегунки выйдут на территорию London City Airport, где смогут пробежать взлетной полосой. Таким образом, привычный городской забег превратится в ночное спортивное событие в необычной локации.

Nike After Dark Tour объединяет бег, музыку и сообщество. Кроме спортивной части, участников будут ждать живые музыкальные выступления, развлекательная программа и празднование после финиша.

Организаторы делают акцент на женском беговом сообществе, создавая простор для знакомств, взаимной поддержки и совместного спортивного опыта.

Лондонский этап является частью глобального тура Nike After Dark, охватывающего несколько крупных городов мира. Среди других остановок - Мумбаи, Шанхай, Сидней, Манила, Мехико и Лос-Анджелес.

Проект совмещает массовый бег с культурой ночных городских событий, предлагая участникам не только спортивное испытание, но и возможность увидеть знакомые городские просторы с другой стороны.