На Netflix выйдет документальный сериал о Мэттью Перри

Что покажут в документалке о Мэттью Перри

Героиней документального проекта станет сестра актера Миа Перри Бовик. Она поделится личными воспоминаниями о брате. В сериале также используют ранее необнародованные фотографии и видео из семейного архива.

Авторы обещают показать путь актера от молодой комедийной звезды к одному из известнейших телевизионных артистов своего поколения. Отдельное внимание будет уделено его личным проблемам и борьбе с зависимостью.

По словам создателей, зрители узнают новые детали о частной жизни Мэттью и его наследии, связанном с открытыми разговорами о зависимости и важности помощи людям, которые с ней сталкиваются.

Пока неизвестно, появятся ли в документальном сериале другие актеры "Друзей". В то же время Netflix отмечает, что участие в проекте приняли некоторые "ближайшие друзья" и "творческие коллеги".

Netflix покажет документалку о Мэттью Перри (фото: instagram.com/MattyPerry4)

Что сказала сестра актера

Миа призналась, что ей понадобилось время, чтобы быть готовой публично рассказать о жизни брата. Она хотела показать Перри как целостную личность, а не просто звезду или человека с зависимостью.

"У Мэттью было прекрасное сердце и щедрая душа и даже в самые тяжелые моменты он все равно мог рассмешить тебя и дать почувствовать, что тебя любят", - поделилась она.

Она надеется, что сериал поможет поклонникам лучше понять, каким человеком был Перри и оценить его наследство.

"Благодаря ему я стала тем, кем являюсь сегодня, человеком, которым стремлюсь быть, и нашла дело, которому посвятила свою жизнь", - призналась Миа.

Перри в роли Чендлера (кадр из сериала)

Кто создал документальный проект и когда премьера

Режиссером The One About Matthew Perry стала Мэри Робертсон, известная работой над документальным сериалом Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV и продюсированием Framing Britney Spears.

Робертсон также выступила исполнительной продюсером проекта. Среди других исполнительных продюсеров - Лиза Каликов, Эли Хольцман и Аарон Сайдман. Лора Мофтак стала соисполнительной продюсершей, а Джессика Колл - продюсершей.

Режиссерша назвала Перри одним из величайших комедийных талантов своего поколения. По ее словам, благодаря ролям в кино, на телевидении и сцене, особенно образу Чендлера, актер заставил людей смеяться, чувствовать связь с другими и быть менее одинокими.

В то же время она отметила, что публика знала лишь часть его истории. Именно поэтому авторы решили дать слово людям, которые лично знали и любили актера.

Премьера документального сериала на Netflix намечена на 27 октября. Проект будет состоять из трех эпизодов.

Что известно о смерти Перри

Напомним, актер умер в октябре 2023 года в 54 года. Причиной трагедии стала случайная передозировка кетамином.

После этого правоохранители начали расследовать, как препарат оказался в Перри, и установили причастность нескольких людей к его незаконной поставке.

По делу арестовали пятерых человек, среди которых двое врачей - Сальвадор Пласенсия и Марк Чавес, личный помощник актера Кеннет Ивамаса, посредник Эрик Флеминг и наркодилер Джасвин Сангха.