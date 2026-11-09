В Национальной опере покажут "Венский вальс" со звездой балета Кристиной Шишпор

Детали спектакля

Артистка превратится в Карлу - известную балерину, вокруг которой разворачивается романтическая история с атмосферой старой Вены, страстями и непростыми решениями.

Партнерами Кристины Шишпор на сцене станут ведущие артисты украинского балета. Роль Франца исполнит заслуженный артист Украины Ярослав Ткачук, Аннель сыграет Екатерина Дегтярева, а образ графа Кайзерлинга воплотит Владимир Кутузов.

За музыкальное сопровождение будет отвечать дирижер Сергей Голубничий.

Афиша балета "Венский вальс"

Балет "Венский вальс" (фото: Ksenia Orlova)

В центре сюжета - молодой композитор Франц, влюбляющийся в очаровательную Карлу. Однако появление балерины ставит под угрозу его отношения с невестой Аннель. Перед героями предстает непростой выбор между чувствами и обязанностью, восхищением и верностью.

"Буду счастлива видеть вас в зале и разделить с вами магию этой встречи", - поделилась Кристина Шишпор.

Балет "Венский вальс" (фото: Ksenia Orlova)

Хореография и музыка

Либретто и хореографию постановки создала народная артистка Украины, балетмейстер Анико Рехвиашвили, которая умерла в 2019 году.

Впервые балет был представлен киевской публике 18 ноября 2001 года. С тех пор он остается в репертуаре Национальной оперы Украины.

Музыкальную основу представления составляют произведения Иоганна Штрауса-отца, Йозефа Штрауса и Иоганна Штрауса-сына. Композицию для балета подготовил Алексей Баклан, а художником-постановщиком стал Анатолий Иконников.

Балет "Венский вальс" (фото: Ksenia Orlova)

"Венский вальс" сочетает классическую хореографию с музыкальным наследием семьи Штраусов и драматической историей о любви, ревности и человеческих чувствах. Изысканные декорации и танцевальное мастерство артистов воспроизводят атмосферу Вены и ее культурной эпохи.

Показ балета состоится 19 ноября 2026 в 18:00 на сцене Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко. Продолжительность спектакля - 2 часа 10 минут.

Билеты можно купить на официальном сайте театра и в кассе Национальной оперы Украины.