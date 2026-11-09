В Национальной опере покажут "Венский вальс" со звездой балета Кристиной Шишпор
19 ноября на сцене Национальной оперы Украины покажут балет "Венский вальс" на музыку представителей знаменитой семьи Штраусов. Wave RBC.UA сообщает, что одну из главных ролей в постановке исполнит народная артистка Украины и прима-балерина театра Кристина Шишпор.
Детали спектакля
Артистка превратится в Карлу - известную балерину, вокруг которой разворачивается романтическая история с атмосферой старой Вены, страстями и непростыми решениями.
Партнерами Кристины Шишпор на сцене станут ведущие артисты украинского балета. Роль Франца исполнит заслуженный артист Украины Ярослав Ткачук, Аннель сыграет Екатерина Дегтярева, а образ графа Кайзерлинга воплотит Владимир Кутузов.
За музыкальное сопровождение будет отвечать дирижер Сергей Голубничий.
В центре сюжета - молодой композитор Франц, влюбляющийся в очаровательную Карлу. Однако появление балерины ставит под угрозу его отношения с невестой Аннель. Перед героями предстает непростой выбор между чувствами и обязанностью, восхищением и верностью.
"Буду счастлива видеть вас в зале и разделить с вами магию этой встречи", - поделилась Кристина Шишпор.
Хореография и музыка
Либретто и хореографию постановки создала народная артистка Украины, балетмейстер Анико Рехвиашвили, которая умерла в 2019 году.
Впервые балет был представлен киевской публике 18 ноября 2001 года. С тех пор он остается в репертуаре Национальной оперы Украины.
Музыкальную основу представления составляют произведения Иоганна Штрауса-отца, Йозефа Штрауса и Иоганна Штрауса-сына. Композицию для балета подготовил Алексей Баклан, а художником-постановщиком стал Анатолий Иконников.
"Венский вальс" сочетает классическую хореографию с музыкальным наследием семьи Штраусов и драматической историей о любви, ревности и человеческих чувствах. Изысканные декорации и танцевальное мастерство артистов воспроизводят атмосферу Вены и ее культурной эпохи.
Показ балета состоится 19 ноября 2026 в 18:00 на сцене Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко. Продолжительность спектакля - 2 часа 10 минут.
Билеты можно купить на официальном сайте театра и в кассе Национальной оперы Украины.