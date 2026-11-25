Что известно о победительнице Miss International 2026

Главную корону конкурса получила Елизавета Кузнецова из Молдовы. Она стала преемницей колумбийки Каталины Дуке, победившей на Miss International в прошлом году.

Елизавета родом из Тирасполя, занимается моделингом и искусством. Впервые на конкрусную сцену она вышла в 2019 году, завоевав титул Miss Moldova и получив право представлять страну на Miss World. Тогда она вошла в топ-40.



В пятерку финалисток также попали:

1-я вице-мисс - Бриттани Фини (Великобритания);

2-я вице-мисс - Лаура Глозарова (Чехия);

3-я вице-мисс - Виктория Косаси (Индонезия);

4-я вице-мисс - Ле Кхань Ню (Вьетнам).

Украина на Miss International 2026

Дарья Харитонова в рамках конкурса продемонстрировала несколько стильных выходов. Для финала она выбрала длинное вечернее платье нежного голубого цвета с глубоким декольте и расшитое камнями.

В 20-ку финалисток она попасть не смогла, но использовала международную платформу, чтобы рассказать о стране, напомнить о войне и поблагодарить Японию за поддержку.



Во время конкурса национальных костюмов Дарья также продемонстрировала наряды под названием "Пані Гетьманша" в стиле казацкой добы. В нем объединили традиционную украинскую вышивку, бордовую цветовую гамму и массивные кораллы.



Имя девушки также знакомо зрителям благодаря реалити "Холостяк-15", главным героем которого стал баскетболист Вячеслав Кравцов. Она покинула шоу в шестом выпуске.

Помимо участия в проекте, Харитонова профессионально занимается спортивными бальными танцами, работает тренером и развивает собственный бренд одежды.

Напомним, украинка Анна Никонова вошла в топ-30 "Мисс Вселенная-2026", показав лучший результат Украины за последние 12 лет.