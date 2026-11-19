Что известно об инсталляции Марины Абрамович

В центре инсталляции - бронзовая скульптура осла в натуральную величину, покрытая золотом, которую Абрамович создала совместно с мастерской Factum Arte. Перед ней установят пустой стул.

Посетителям предложат сесть напротив скульптуры и мысленно или шепотом рассказать ей о своих тайнах, страхах, чувствах вины или болезненных воспоминаниях. Их никто не будет перебивать и осуждать.

Освещение для установки разработал оператор Витторио Стораро, получивший премию "Оскар".

Проект откроется 19 ноября и продлится до 19 мая 2027 года. Вход будет бесплатным.

История проекта

Инсталляция переосмысливает перформанс Абрамович 2010 года. Тогда она в течение четырех часов и 50 минут стояла на коленях перед живым ослом и рассказывала ему о боли, переживаемой в детстве. В конце концов животное отошло от него.

Кроме того, гости смогут просмотреть короткометражный фильм The Road to Confession, 2026 года режиссера Набила Элдеркина. Лента демонстрирует путешествие художницы по Риму вместе с ослом по имени Пальто к месту проведения инсталляции.

Выбор Арки Януса не случаен. Когда-то эта местность была рынком скота, а после реставрации его снова открыли для общественности. Таким образом, художественный проект совмещает давнюю историю города с современным культурным пространством.