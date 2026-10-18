"Мы вас очень любим". Австралийская группа breathe. выпустила документальный фильм об Украине
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Культура

"Мы вас очень любим". Австралийская группа breathe. выпустила документальный фильм об Украине

Музыканты побывали в Киеве и Львове, увидели последствия российских атак и провели ночь в бомбоубежище

Автор: Сюзанна Аль Мариди
Фото: Участники breathe. в Украине (фото: instagram.com/breathe.team)
Дата: 18 октября 2026

Австралийский электронный дуэт breathe., в состав которого входят Эндрю Грант и Шон Волкер, представил собственный документальный фильм о своей поездке в Украину в июле 2026 года. Музыканты приехали сюда ради выступления на Atlas Festival в Киеве, а затем решили рассказать международной аудитории об опыте, который пережили во время путешествия.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на YouTube группы.

Что показали в фильме об Украине

Во время путешествия участники пообщались с украинцами, чья жизнь изменилась из-за российского вторжения, и оказались в укрытии во время одной из самых масштабных воздушных атак на столицу.

"В июле 2026 года мы решили, что пора приехать лично. Мы отправились в Украину, чтобы сыграть два концерта, все вырученные средства от которых были направлены на поддержку жизни в Украине", - написали они.

Поездка стала одним из самых значительных опытов в жизни артистов.

"Мы побывали в городах, пострадавших от войны, встретили людей, чьи жизни навсегда изменились, и провели ночь в бомбоубежище, когда Киев подвергся одной из самых масштабных атак баллистическими ракетами с начала вторжения (той ночью вокруг нас наносили удары 41 баллистическая ракета и 125 дронов)", - отметили они.

Музыканты признались, что до этого знали об Украине преимущественно из новостей об обстрелах и разрушениях. Однако личное знакомство со страной открыло им другую сторону украинской жизни - культуру, сообщество и стремление людей защитить то, что для них важно.

"Мы вернулись в Австралию с чувством ответственности рассказать истории, которые люди доверили нам. Мы с вами, Украина. Мы вас очень любим. Слава Украине", - поделились участники дуэта.

В ленте Шон рассказал, что больше всего во время путешествия его поразили люди, их доброта и гостеприимство. Музыкант признался, что ему больно от осознания того, что украинцы вынуждены переживать из-за войны.

"Когда я сравниваю это с тем, через что они проходят, становится невыносимо больно. Потому что это невероятно хорошие люди, а им приходится терпеть этот ужас чуть ли не каждую ночь. Поэтому это путешествие было странным, одновременно прекрасным и горьким. Я влюбился в Украину и ее людей. Но мне очень больно, что такая реальность", - отметил он.


Как breathe. выступили в Украине

В 2026 году breathe. решили отказаться от концертных туров и сосредоточиться на работе над новым альбомом. В то же время они сделали исключение для Украины и в июле выступили на Atlas Festival. Это была единственная зарубежная группа на фестивале.

Участники дуэта преодолели около 15 тысяч километров и более 50 часов дороги, чтобы сыграть для украинской публики. Во время концерта они также показали видеообращение своих друзей из разных стран мира, которые выразили поддержку украинцам и восхищение их стойкостью.

После выступления музыканты поделились эмоциями от встречи с украинской аудиторией.

"Киев, последние 24 часа сблизили нас с вами так, как мы и не ожидали. От совместного пребывания в укрытии до концерта, который мы никогда не забудем. Мы любим вас и скоро увидимся снова", - написали они.

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