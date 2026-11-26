Почему Макс Барских объявил дополнительный концерт

Ранее запланированные выступления артиста 8 и 9 декабря во Дворце "Украина" стали солдаутами менее чем через 48 часов после начала продажи билетов.

Из-за быстрого спроса команда не успела пригласить на эти концерты друзей и партнеров проекта. Поэтому решили организовать еще одну встречу со зрителями - на этот раз в формате afterparty.

Во время вечера Барских и Бадоев лично поблагодарят всех, кто был рядом с ними в течение 18 лет. Напомним, в начале ноября артист и режиссер объявили о завершении сотрудничества.

"Макс Барских - это, конечно, не один человек. Это большая команда людей, которые на протяжении многих лет работают вместе, создавая все то, что зритель видит и слышит. И в этот вечер нам хочется собрать всех, кто был частью этой истории, разделить с ними этот особый миг, почувствовать тепло друг друга и просто сказать: "Спасибо", - поделился Бадоев.

Чем поразит Afterparty Show

Дополнительный концерт запланирован на 10 декабря в Stereo Plaza. Это будет полноценное выступление с живыми музыкантами, отдельной программой и звучанием.

В отличие от специальных концертных версий для фестивального тура, в этот вечер хиты Макса и новые композиции из альбома "Не кажи нікому" прозвучат в оригинальных аранжировках.

Макс Барских анонсировал еще один концерт в Киеве (фото: instagram.com/max_barskih)

Что известно о туре "Сьогодні має сенс"

Проект Барских и Бадоева объединил музыкальные выступления и фестивальное пространство, путешествовавшее вместе с артистом по разным городам Украины.

За время тура концерты собрали более 110 тысяч зрителей. Организаторы называют его самым масштабным концертным событием года в Украине.

Главная идея проекта - создать для людей пространство, где они могут побыть вместе, отвлечься от новостей, пообщаться и ощутить радость от музыки.

Также инициатива имеет благотворительную составляющую: часть средств из каждого билета направляется на поддержку организации, оказывающей психологическую помощь детям, пережившим травматический опыт.