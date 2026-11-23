Когда работает резиденция и что ждет детей

Торжественное открытие прошло в воскресенье, 22 ноября. Резиденцию в Патриаршем доме проводят четвёртый год подряд.

В этом году, по ожиданиям организаторов, ее посетят около пяти тысяч детей.

Святой Николай будет встречать маленьких гостей каждый день до 9 декабря. Локация находится во Львове на проспекте Иоанна Павла II, 35б.

Для посетителей подготовили новый спектакль "Крізь призму добра" о доброте, взаимопомощи и способности видеть свет в сложные времена.

В программе предусмотрены кулинарные и творческие мастер-классы и личная встреча со Святым Николаем.

Афиша заката

Певица Наталья Карпа, которая является вдохновительницей проекта, подчеркнула, что команда стремится подарить детям ощущение праздника при сложных обстоятельствах.

"Казалось бы, в такое непростое время, когда сложно аккумулировать ресурсы и планировать что-то заранее, мы все равно понимаем одну очень важную вещь: каждый ребенок заслуживает настоящего чуда. Подарка, искренние эмоции, тепло и на то особое время, когда можно просто почувствовать себя счастливым ребенком."

Какие подарки получат маленькие гости

При поддержке партнеров для детей подготовили сладости и книги американской писательницы Девон Баффет из серии историй о драконе Дулухе.

Каждый ребенок также получит письмо с благословением и наставлениями от отца и главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава.

К нему прибавят освященный образок с иконой Святого Николая и молитвой к Чудотворцу.

Во Львове открылась Резиденция Святого Николая (фото предоставлено организаторами проекта)

На что направят собранные средства

Резиденция преследует благотворительную цель: 100% средств, полученных от посещений, организаторы передадут на помощь военным и детям.

Собранную сумму распределят поровну: 50% направят в поддержку Вооруженных сил Украины, еще 50% - на нужды детей и других подопечных благотворительного проекта "Місто Добра".

"Ведь настоящее чудо - это не только то, что мы получаем, но и то, что можем подарить другим", - отметила Наталка Карпа.

Кто присоединился к праздничному открытию

Открытие объединило украинских артистов, музыкантов, творческих коллективов и юных исполнителей.

В праздничную программу присоединились Назар Савко, Квитослава и Степан Гиги, Павел Табаков и его Творческая школа, Юлия Карпа-Рипновская и воспитанники детской школы KARPARATION, а также София Федина.

Во Львове открылась Резиденция Святого Николая (фото предоставлено организаторами проекта)

Среди участников были поэтесса и автор идеи спектакля София Миджак, поэтесса Юлия Барва и кулинарная блоггерша Татьяна Литвинова.

Гостей угощали тортом в виде елки, который специально для открытия испекла кондитерка Евгения Периг. Ведущим праздника стал Олег Пригода.