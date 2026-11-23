Во Львове открыли благотворительную резиденцию Николая: подготовили для детей
В Патриаршем доме во Львове заработала резиденция Святого Николая, где для детей подготовили новый спектакль, мастер-классы и подарки. Проект продлится до 9 декабря, а все средства от посещений направят в поддержку украинских военных и подопечных "Міста Добра".
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на информацию организаторов.
Когда работает резиденция и что ждет детей
Торжественное открытие прошло в воскресенье, 22 ноября. Резиденцию в Патриаршем доме проводят четвёртый год подряд.
В этом году, по ожиданиям организаторов, ее посетят около пяти тысяч детей.
Святой Николай будет встречать маленьких гостей каждый день до 9 декабря. Локация находится во Львове на проспекте Иоанна Павла II, 35б.
Для посетителей подготовили новый спектакль "Крізь призму добра" о доброте, взаимопомощи и способности видеть свет в сложные времена.
В программе предусмотрены кулинарные и творческие мастер-классы и личная встреча со Святым Николаем.
Певица Наталья Карпа, которая является вдохновительницей проекта, подчеркнула, что команда стремится подарить детям ощущение праздника при сложных обстоятельствах.
"Казалось бы, в такое непростое время, когда сложно аккумулировать ресурсы и планировать что-то заранее, мы все равно понимаем одну очень важную вещь: каждый ребенок заслуживает настоящего чуда. Подарка, искренние эмоции, тепло и на то особое время, когда можно просто почувствовать себя счастливым ребенком."
Какие подарки получат маленькие гости
При поддержке партнеров для детей подготовили сладости и книги американской писательницы Девон Баффет из серии историй о драконе Дулухе.
Каждый ребенок также получит письмо с благословением и наставлениями от отца и главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава.
К нему прибавят освященный образок с иконой Святого Николая и молитвой к Чудотворцу.
На что направят собранные средства
Резиденция преследует благотворительную цель: 100% средств, полученных от посещений, организаторы передадут на помощь военным и детям.
Собранную сумму распределят поровну: 50% направят в поддержку Вооруженных сил Украины, еще 50% - на нужды детей и других подопечных благотворительного проекта "Місто Добра".
"Ведь настоящее чудо - это не только то, что мы получаем, но и то, что можем подарить другим", - отметила Наталка Карпа.
Кто присоединился к праздничному открытию
Открытие объединило украинских артистов, музыкантов, творческих коллективов и юных исполнителей.
В праздничную программу присоединились Назар Савко, Квитослава и Степан Гиги, Павел Табаков и его Творческая школа, Юлия Карпа-Рипновская и воспитанники детской школы KARPARATION, а также София Федина.
Среди участников были поэтесса и автор идеи спектакля София Миджак, поэтесса Юлия Барва и кулинарная блоггерша Татьяна Литвинова.
Гостей угощали тортом в виде елки, который специально для открытия испекла кондитерка Евгения Периг. Ведущим праздника стал Олег Пригода.