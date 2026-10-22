Во Львове состоится фестиваль "Земля Поетів": в программе Роговцева, Издрик и Положинский

Какой будет "Земля Поетів" 2026

Фестиваль будет проходить на территории !FESTrepublic 7 и 8 ноября. Тема этого года - "Украинские титаны: новое мифообразование". Организаторы стремятся через украинское слово, искусство и культурный диалог осмыслить национальную идентичность и роль культуры в формировании будущего страны.

В течение двух дней будут одновременно работать четыре сцены, названные в честь украинских литературных фигур - "Шевченко", "Франко", "Леся" и "Стус". В программе - творческие встречи, поэтические чтения, музыкальные концерты, театральные представления, перформансы, слэмы и модные дефиле.

"Я пыталась создавать такую драматургию фестиваля, которая будет иметь мощный wow-эффект: чтобы посетители событий оставили себе не только яркие воспоминания, но и сильную мотивацию жить, продолжаться, держаться и осознавать, насколько наша украинская культура ценна, прекрасна, сильна", - рассказала основательница и программная директор Марьяна Савка.

"Земля Поетів" состоится 7 и 8 ноября (фото: организаторы фестиваля)

Кто выступит на фестивале "Земля Поетів"

Среди примерно 200 участников - актриса Ада Роговцева, поэты Юрий Издрык, Юрий Андрухович, Александр Ирванец, Екатерина Калитко, Дмитрий Лазуткин, Артур Дронь, Павел Вышебаба, Галина Крук и Юлия Мусаковская.

К программе также присоединятся парамедик и общественный деятель Юлия Тайра Паевская, музыкант Александр Положинский, актер и режиссер Евгений Нищук, актриса Римма Зюбина, философ Наталья Кривда и литературовед Ростислав Семкив.

Организаторы выделяют пять особых событий фестиваля:

Сольное выступление Ады Роговцевой - встреча с известной украинской актрисой.

"Ми динаміт заклали в лоно міту: до 200-річчя Бу-Ба-Бу, яке не настане ніколи" - событие с участием создателей литературной группировки Бу-Ба-Бу Юрия Андруховича, Александра Ирванца и Виктора Неборака.

"Зона голосу: The Game Is Not Over" - экспериментальное сочетание поэтических чтений, видеоигр S.T.A.L.K.E.R. и электронной музыки с симфоническими произведениями Бориса Лятошинского.

"РізнЕманіття" - сольный концерт Александра Положинского с песнями групп "Тартак", "Був’є" и "Ол.Ів.’Є".

"Міфологеми ніжності: Іздрик і Савка" - музыкально-поэтический стендап с участием Юрия Издрика и Марьяны Савки.

Кто выступит на "Землі поетів" (фото: организаторы фестиваля)

В фестивале также примут участие иностранные авторы - американская поэтесса Каролин Форше, шведская поэтесса Лина Экдаль и польский писатель и культурный деятель Кшиштоф Чижевский. Также приедут авторы из Эстонии, Хорватии, Литвы, Грузии и Румынии.

Одним из ключевых событий международной программы станет "Кафе "Європа" - площадка для интеллектуальных дискуссий и разговоров о культуре, обществе и современных вызовах.

Во время мероприятия будут также собирать средства в поддержку украинской армии.