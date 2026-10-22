Во Львове состоится фестиваль "Земля Поетів": в программе Роговцева, Издрик и Положинский
Во Львове состоится третий международный фестиваль "Земля Поетів", который соберет известных украинских поэтов, актеров, музыкантов, военных и представителей интеллектуального сообщества. Организаторы уже обнародовали программу мероприятия, которая предусматривает около 70 событий на четырех сценах.
Детальнее о событии рассказывает Wave RBC.UA.
Какой будет "Земля Поетів" 2026
Фестиваль будет проходить на территории !FESTrepublic 7 и 8 ноября. Тема этого года - "Украинские титаны: новое мифообразование". Организаторы стремятся через украинское слово, искусство и культурный диалог осмыслить национальную идентичность и роль культуры в формировании будущего страны.
В течение двух дней будут одновременно работать четыре сцены, названные в честь украинских литературных фигур - "Шевченко", "Франко", "Леся" и "Стус". В программе - творческие встречи, поэтические чтения, музыкальные концерты, театральные представления, перформансы, слэмы и модные дефиле.
"Я пыталась создавать такую драматургию фестиваля, которая будет иметь мощный wow-эффект: чтобы посетители событий оставили себе не только яркие воспоминания, но и сильную мотивацию жить, продолжаться, держаться и осознавать, насколько наша украинская культура ценна, прекрасна, сильна", - рассказала основательница и программная директор Марьяна Савка.
Кто выступит на фестивале "Земля Поетів"
Среди примерно 200 участников - актриса Ада Роговцева, поэты Юрий Издрык, Юрий Андрухович, Александр Ирванец, Екатерина Калитко, Дмитрий Лазуткин, Артур Дронь, Павел Вышебаба, Галина Крук и Юлия Мусаковская.
К программе также присоединятся парамедик и общественный деятель Юлия Тайра Паевская, музыкант Александр Положинский, актер и режиссер Евгений Нищук, актриса Римма Зюбина, философ Наталья Кривда и литературовед Ростислав Семкив.
Организаторы выделяют пять особых событий фестиваля:
- Сольное выступление Ады Роговцевой - встреча с известной украинской актрисой.
- "Ми динаміт заклали в лоно міту: до 200-річчя Бу-Ба-Бу, яке не настане ніколи" - событие с участием создателей литературной группировки Бу-Ба-Бу Юрия Андруховича, Александра Ирванца и Виктора Неборака.
- "Зона голосу: The Game Is Not Over" - экспериментальное сочетание поэтических чтений, видеоигр S.T.A.L.K.E.R. и электронной музыки с симфоническими произведениями Бориса Лятошинского.
- "РізнЕманіття" - сольный концерт Александра Положинского с песнями групп "Тартак", "Був’є" и "Ол.Ів.’Є".
- "Міфологеми ніжності: Іздрик і Савка" - музыкально-поэтический стендап с участием Юрия Издрика и Марьяны Савки.
В фестивале также примут участие иностранные авторы - американская поэтесса Каролин Форше, шведская поэтесса Лина Экдаль и польский писатель и культурный деятель Кшиштоф Чижевский. Также приедут авторы из Эстонии, Хорватии, Литвы, Грузии и Румынии.
Одним из ключевых событий международной программы станет "Кафе "Європа" - площадка для интеллектуальных дискуссий и разговоров о культуре, обществе и современных вызовах.
Во время мероприятия будут также собирать средства в поддержку украинской армии.