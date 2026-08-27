Культовое имя в современном искусстве. Умерла японская художница Яеи Кусама

Искусство

Стиль Яеи Кусама уникален и необычен: сюрреалистические сюжеты, мелкие точки или линии, повторяющиеся мотивы, яркие, даже кислотные цвета, гигантские тыквы в горошек и т.д. Работы художницы легко узнать с одного взгляда и они точно привлекают внимание.

Она писала картины, создавала инсталляции, уличное искусство и боди-арт и добилась культовости в своей сфере. Работы Яеи Кусамы продаются за миллионы долларов, а выставки собирают тысячи посетителей.

Одной из самых популярных инсталляций в современном искусстве является “Зеркальные комнаты бесконечности” – Яеи с помощью зеркал, света и повторяющихся точек создавала оптические иллюзии и ощущение бесконечного пространства. За более чем 60 лет творческой карьеры она создала несколько десятков таких комнат с разнообразным наполнением.

"Зеркальные комнаты бесконечности" (фото: Getty Images)

Жизненный путь

Жизнь и детство художницы оказали непосредственное влияние на ее творчество. Яеи родилась в 1929 году в богатой, однако патриархальной и консервативной семье, владевшей питомником растений. Она вспоминала, что мать ее не любила и осуждала увлечение рисованием. Родители стремились сделать из нее "примерную жену", так что ни о каком искусстве не могло быть и речи.

Женщина всю жизнь страдала галлюцинациями – на все, что она видела, накладывались точки, линии и повторяющиеся мотивы. Она считала, что это началось в том числе и из-за стресса, испытываемого в детстве. В конце концов, это вылились в творчество и артистка обнаружила, что так ей становится лучше. "Я пошла за нитью искусства и открыла путь, который позволил бы мне жить", - отмечала она.

Творчество Яеи Кусамы (фото: Getty Images)

В 1957 году Кусама окончательно поругалась с семьей и переехала в США, мать дала ей деньги в обмен на обещание никогда не возвращаться. Молодая художница считала, что в прогрессивной стране будет больше возможностей для развития, однако быстро разочаровалась из-за тотального засилия мужчин в художественной сфере в 60-70 годах.

В частности, ее работы своими серийными повторениями походили на работы Энди Уоргола, а тканевые скульптуры преимущественно фаллической формы напоминали Класса Ольденбурга. Кусама считала, что именно коллеги-мужчины позаимствовали ее идеи и видения, однако точно установить невозможно.

В конце концов, в 70-х годах она вернулась на родину и добровольно поселилась в психиатрической клинике в Токио. Художница продолжала творить – ее студия располагалась вблизи больницы, а после работы женщина возвращалась в палату.

Яеи Кусама создавала полотна, инсталляции и стрит-арт (фото: Getty Images)

В конце концов она получила мировое признание. И в 1993 году артистку пригласили на Венецианский биеннале, где она стала первой женщиной, представлявшей национальный павильон Японии. Именно это событие стало выдающимся в карьере Кусамы и запустило безумное международное признание художницы.

Имя Яеи Кусамы является одним из самых выдающихся в современном искусстве. Она прожила сложную и насыщенную жизнь, создала множество художественных работ, а в Токио есть музей Кусамы – пятиэтажная галерея, где несколько раз в год меняются экспозиции, а билеты продаются только онлайн и заблаговременно.