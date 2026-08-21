"Круг ветеранов" в Киеве: в сентябре состоится фестиваль ветеранской культуры

Фестиваль "Круг ветеранов" - это платформа для знакомств, обмена опытом и развенчивания мифов о ветеранском сообществе. Мероприятие призвано продемонстрировать, что после завершения службы миссия защитников продолжается: они активно меняют Украину в бизнесе, культуре, образовании, спорте и развитии общин.

В программе фестиваля:

Пространство возможностей: презентация ветеранских инициатив, бизнесов и социальных проектов.

Адаптивный спорт: активности и соревнования, демонстрирующие несокрушимость духа.

Творческая и семейная зоны: мастер-классы, локации для детей и общий досуг.

Музыкальная сцена: выступления известных украинских артистов.

Зона психологической поддержки: безопасное пространство для отдыха, общения и обновления.

"Сегодня ветеранская община Украины стремительно растет. И очень важно, чтобы вместе с ней росло взаимопонимание, доверие и культура уважения. Опыт ветеранов и ветеранок должен становиться основой новых идей, а разговор — началом общих дел", - отмечают в Украинском ветеранском фонде.

Детали проведения:

Дата: 13 сентября

Время: начало в 12:00

В целях безопасности о месте проведения фестиваля будет сообщено дополнительно.

Вход: свободный (по предварительной регистрации)

Регистрация: для участия необходимо заполнить онлайн-форму.