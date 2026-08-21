"Круг ветеранов" в Киеве: в сентябре состоится фестиваль ветеранской культуры

Мероприятие организует Украинский ветеранский фонд Минветеранов
13 сентября в Киеве состоится ежегодный Всеукраинский фестиваль ветеранской культуры "Круг ветеранов". Мероприятие организует Украинский ветеранский фонд Минветеранов, чтобы объединить ветеранов, ветеранок, военнослужащих, их семьи и всех сознательных граждан вокруг создания современной ветеранской культуры, взаимопонимания и уважения.
Об этом сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на пресс-службу Украинского ветеранского фонда Минветеранов.
Фестиваль "Круг ветеранов" - это платформа для знакомств, обмена опытом и развенчивания мифов о ветеранском сообществе. Мероприятие призвано продемонстрировать, что после завершения службы миссия защитников продолжается: они активно меняют Украину в бизнесе, культуре, образовании, спорте и развитии общин.
"Сегодня ветеранская община Украины стремительно растет. И очень важно, чтобы вместе с ней росло взаимопонимание, доверие и культура уважения. Опыт ветеранов и ветеранок должен становиться основой новых идей, а разговор — началом общих дел", - отмечают в Украинском ветеранском фонде.
Дата: 13 сентября
Время: начало в 12:00
В целях безопасности о месте проведения фестиваля будет сообщено дополнительно.
Вход: свободный (по предварительной регистрации)
Регистрация: для участия необходимо заполнить онлайн-форму.