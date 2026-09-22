"Круг мира" и выступление тайного гостя: каким был фестиваль "Амбасадор Дитинства" в Луцке

Каким был фестиваль "Амбасадор Дитинства"

В течение дня мероприятие посетило более 12 500 гостей. Для детей и семей работали творческие, образовательные, спортивные и интерактивные локации, проходили мастер-классы, конкурсы и концерты.

Центральной частью юбилейной программы стала инициатива "Дети - архитекторы мира". Принцип был прост - сначала взрослые говорили об ответственности за детство, а затем слово предоставили детям.

Во время специального пятиминутного видеообращения они рассказали, как видят мир, Украину и свое будущее.

"Мы хотим расти. Мы хотим мечтать. Мы хотим творить. Мы хотим жить в мире", - так прозвучало финальное послание.

После этого дети и почетные гости создали на сцене символический "Круг мира". К нему присоединились представители власти, дипломатического сообщества, духовенства, общественных организаций и команда фестиваля.

Участники церемонии говорили об ответственности взрослых за безопасность и развитие детей, а также о праве украинских детей учиться, мечтать и строить будущее в свободном государстве.

После официальной части собравшиеся почтили минутой молчания память погибших из-за российской войны и исполнили Государственный Гимн Украины.

Каким был "Амбасадор Дитинства" в Луцке (фото: представители фестиваля)

Выступление тайного гостя

Концертную программу открыл заслуженный артист Украины Сергей Скулинец, презентовавший новую авторскую песню "Луцьк єднає серця".

Тайным гостем юбилейного фестиваля стал WELLBOY. Его имя организаторы не открывали до момента выхода на сцену.

WELLBOY (фото: представители фестиваля)

Также для посетителей выступили Анастасия Димид, Denys Hryshchuk, София Нерсесян, NADYUSHA, KOVALEVA, TETYA MOTTYA, SISTERS MIX, PANIKA, YULANA, VLAD AFITSKY, NASTYA SEMCHUK, Анастасия Прочуханова, IVAN BORT, IVAN BORT, АВАСИЯ Тульева, GOLUBENKO, Марьяна Ромась, Настя Балог, THE ELLIENS и Александр Петрук.

Ведущими стали Сергей Стахов, а также юные Анастасия Прочуханова и Кристина Лисичко.

Звезды на фестивале "Амбасадор Дитинства" (фото: представители события)

Конкурсы и образовательные активности

На протяжении фестиваля работали десятки мастер-классов и активностей, посвященных творчеству, спорту, ментальному здоровью, социальной поддержке, безопасному поведению и развитию детей.

Отдельное внимание было уделено безопасности. Детям провели викторину и разыграли несколько пособий по противоменной безопасности. Они отвечали на вопросы о номерах экстренных служб, правилах поведения с подозрительными предметами и работе специалистов, занимающихся разминированием.

В рамках фестиваля провели конкурсы YouTube и Shazam. 15 победителей получили подарки и смогли выйти на сцену вместе с артистами, чтобы исполнить гимн "Амбасадор Дитинства".