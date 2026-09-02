"Книжкову країну" отменили из-за угрозы обстрелов в Киеве: когда состоится фестиваль

"Книжкову країну" перенесли из-за угрозы обстрелов

Организаторы отметили, что к фестивалю готовились каждый день и до последнего надеялись встретиться с посетителями на ВДНГ. Однако из-за ситуации с безопасностью в Киеве, который в последние недели подвергается активным атакам со стороны РФ, проведение мероприятия в запланированные даты стало невозможным.

"Мы очень ждали этой встречи. Готовили программу, большую книжную ярмарку, новые активности и сюрпризы. Работали над фестивалем ежедневно и до последнего верили, что уже совсем скоро встретимся с вами на ВДНГ. Но, к сожалению, не все зависит от нас", - отметили организаторы.

По их словам, они вынуждены перенести событие на апрель.

"Из-за ситуации в столице мы вынуждены перенести "Книжкову країну. Загадкову" весной. Мы знаем, как сильно вы ждали эти четыре дня книг, встреч, разговоров и открытий. И нам особенно жаль, что в этот раз нам придется немного подождать", - сообщили организаторы.

Что будет с фестивалем весной

Перенос мероприятия организаторы планируют использовать для того, чтобы сделать его еще более масштабным, интересным и наполненным. По их словам, через несколько месяцев издательства смогут восстановиться после атак и подготовить новые книги, авторы - завершить рукописи, а типографии - создать новые тиражи.

"Книжкова країна. Загадкова" обязательно состоится. Потому что нет силы, способной остановить любовь к книгам, украинской культуре и нашему общему желанию быть вместе", - говорилось в посте.

Стоит отметить, что еще почти неделю назад "Книжкова країна" должна была состояться. В блоге мероприятия уверяли, что готовятся к фестивалю, несмотря на атаки на книжную отрасль и отказ некоторых постоянных и одних из крупнейших участников. Однако, сейчас ситуация изменилась.

Как отреагировали украинцы

Новость о переносе фестиваля огорчила его поклонников, но большинство отнеслись к решению организаторов с пониманием.