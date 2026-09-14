Кино станет доступнее: в Украине запустили базу фильмов с аудиоописанием

Благотворительный фонд "Фонд 03:00" запустил единственный каталог, в котором собрали информацию о более чем 800 фильмах и сериалах с украинским аудиоописанием. Wave RBC.UA сообщает, что платформа должна упростить доступ к кино для людей с нарушениями зрения, ведь ранее данные о доступных для них лентах были распределены между разными сервисами.

Когда возникла идея создания каталога

Как рассказала руководитель "Фундации 03:00" Алина Марненко в комментарии "Детектор медіа", идея каталога возникла из-за проблемы, с которой регулярно сталкиваются незрячие зрители. Чтобы найти фильм с украинским аудиоописанием, им часто приходится проверять различные стриминговые платформы и отдельно выяснять, доступна ли версия ленты.

Новый ресурс должен сделать этот процесс более простым. Фактически он работает как бесплатный навигатор адаптированного кино: каталог не содержит самих видеофайлов, а помогает найти ленту и перейти на легальный сервис, где ее можно просмотреть.

Среди платформ, на которые ведут ссылки из каталога - Netflix, Megogo, Sweet.tv, "Киевстар ТВ", "Канал "Дом" и другие сервисы и приложения. Таким образом, пользователю не нужно отдельно просматривать каждый из них в поисках фильма с украинским аудиоописанием.

Искать нужную ленту на платформе можно по названию или описанию. Также предусмотрены фильтры, с помощью которых каталог можно сортировать по жанру, стране производства, году выхода и платформе, на которой доступен фильм.

Сайт "Фонд 03:00" (фото: скриншот)

Кто озвучил

Озвучиванием новых аудиоописей занимался Игорь Кушнир - незрячий диктор, музыкант и бывший гид музея в темноте "03:00". Его участие в проекте также подчеркивает важность привлечения людей с нарушениями зрения к созданию контента, адаптированного именно для их нужд.

Аудиоописание или аудиодискрипция - это дополнительное звуковое сопровождение, которое словами передает важную визуальную информацию: действия персонажей, их мимику, жесты, внешность, детали локаций и другие элементы, которые невозможно воспринять только из-за диалогов и звуков. Благодаря этому люди с нарушением зрения могут более полно следить за сюжетом и воспринимать визуальную часть фильма.

Найти каталог с фильмами с украинским аудиоописанием можно на сайте "Фундації 03:00".